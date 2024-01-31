https://sputnikarabic.ae/20240131/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مناطق-لبنانية-بعد-سقوط-3-صواريخ-من-حزب-الله-على-الحدود-الجنوبية-1085600139.html

الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ من "حزب الله" على الحدود الجنوبية

الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ من "حزب الله" على الحدود الجنوبية

تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي والصاروخي على الحدود بين البلدين. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T08:33+0000

2024-01-31T08:33+0000

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وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن "مدفعية الجيش قصفت مناطق لبنانية، بعد إطلاق حزب الله اللبناني، 3 صواريخ على منطقتي الرميم والمنارة بالجليل الأعلى".من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب البلاد استهدف أطراف الناقورة.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال أمس الثلاثاء، إنه إذا تحرك الجيش الإسرائيلي في الشمال فسيكون الرد مدمرا بالنسبة لحزب الله ولبنان.وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن مدينة حيفا ومحيطها أكثر المناطق المهددة في بلاده، في حال تم تفعيل النيران ضد إسرائيل من لبنان، مشيرا إلى أن الوضع في حيفا لن يكون جيدا ولكن في بيروت الوضع سيكون دمارا، على حد قوله.وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان، مؤكدا قصف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-يقصف-13-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085557142.html

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