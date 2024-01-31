https://sputnikarabic.ae/20240131/الدعم-السريع-لا-سلام-مع-الجيش-السوداني-والحل-الوحيد-هو-العسكري-1085595669.html
"الدعم السريع": لا سلام مع الجيش السوداني والحل الوحيد هو "العسكري"
"الدعم السريع": لا سلام مع الجيش السوداني والحل الوحيد هو "العسكري"
قال عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، عيسى القوني، إنه "لا أفق لأي حل سلمي للأزمة في السودان". 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T07:34+0000
2024-01-31T07:34+0000
2024-01-31T07:34+0000
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وقال القوني، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال هؤلاء الناس لا سلام معهم"، مضيفا أن "هذه التصريحات تفيد بأن الحرب مستمرة ولن تتوقف".وتابع: "نرى مستقبلا قاتما للسودان في وجود هؤلاء المجرمين، لكن نحن قادرون على القضاء عليهم ولن نترك فيهم واحدا إلا إن جنحوا إلى السلم"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع كان تعول على المفاوضات التي عقدت في جدة بالسعودية للتوصل لحل سلمي للأزمة السودانية".وأردف: "إذا لم يتحقق هدف الجيش من الحرب فهي لن تتوقف حتى لو هزموا عسكريا، سيتحولون إلى عصابات إجرامية انتحارية ظلامية، لا يوجد حل، فلا تلهينا المحادثات، فكلها مضيعة وقت، وهؤلاء لا يعرفون الحل السلمي، فقط يعرفون الحرب".وتتواصل، منذ أكثر من 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"الدعم السريع": لا سلام مع الجيش السوداني والحل الوحيد هو "العسكري"
قال عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، عيسى القوني، إنه "لا أفق لأي حل سلمي للأزمة في السودان".
وقال القوني، في تصريحات لوكالة
أنباء "العالم العربي"، إن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال هؤلاء الناس لا سلام معهم"، مضيفا أن "هذه التصريحات تفيد بأن الحرب مستمرة ولن تتوقف".
وتابع: "نرى مستقبلا قاتما للسودان في وجود هؤلاء المجرمين، لكن نحن قادرون على القضاء عليهم ولن نترك فيهم واحدا إلا إن جنحوا إلى السلم"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع كان تعول على المفاوضات التي عقدت في جدة بالسعودية للتوصل لحل سلمي للأزمة السودانية".
وتابع قائلا: "الجيش دائما يحاول خلق أزمات فوق الأزمات، ولا يوجد حل مع هؤلاء الناس؟ الحل الوحيد هو الحل العسكري، فهم لا يعرفون السلام، ولا يريدون السلام، كما أنهم هم من أشعلوا هذه الحرب".
وأردف: "إذا لم يتحقق هدف الجيش من الحرب فهي لن تتوقف حتى لو هزموا عسكريا، سيتحولون إلى عصابات إجرامية انتحارية ظلامية، لا يوجد حل، فلا تلهينا المحادثات، فكلها مضيعة وقت، وهؤلاء لا يعرفون الحل السلمي، فقط يعرفون الحرب".
وتتواصل، منذ أكثر من 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة
للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.