https://sputnikarabic.ae/20240131/الدعم-السريع-لا-سلام-مع-الجيش-السوداني-والحل-الوحيد-هو-العسكري-1085595669.html

"الدعم السريع": لا سلام مع الجيش السوداني والحل الوحيد هو "العسكري"

"الدعم السريع": لا سلام مع الجيش السوداني والحل الوحيد هو "العسكري"

قال عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، عيسى القوني، إنه "لا أفق لأي حل سلمي للأزمة في السودان". 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T07:34+0000

2024-01-31T07:34+0000

2024-01-31T07:34+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2821989b67358f2f9a37ccea3d1249a7.jpg

وقال القوني، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال هؤلاء الناس لا سلام معهم"، مضيفا أن "هذه التصريحات تفيد بأن الحرب مستمرة ولن تتوقف".وتابع: "نرى مستقبلا قاتما للسودان في وجود هؤلاء المجرمين، لكن نحن قادرون على القضاء عليهم ولن نترك فيهم واحدا إلا إن جنحوا إلى السلم"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع كان تعول على المفاوضات التي عقدت في جدة بالسعودية للتوصل لحل سلمي للأزمة السودانية".وأردف: "إذا لم يتحقق هدف الجيش من الحرب فهي لن تتوقف حتى لو هزموا عسكريا، سيتحولون إلى عصابات إجرامية انتحارية ظلامية، لا يوجد حل، فلا تلهينا المحادثات، فكلها مضيعة وقت، وهؤلاء لا يعرفون الحل السلمي، فقط يعرفون الحرب".وتتواصل، منذ أكثر من 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20240130/السودان-يتهم-الإمارات-بـدعم-عدوان-متعدد-الأطراف-فيديو-1085572434.html

https://sputnikarabic.ae/20240127/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بعقوبات-جديدة-ضد-كيانات-مرتبطة-بالأطراف-المتحاربة-في-السودان-1085464352.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي