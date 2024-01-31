https://sputnikarabic.ae/20240131/الدفاع-الروسية-الإمارات-قدمت-وساطة-إنسانية-في-عملية-تبادل-الأسرى-بين-روسيا-وأوكرانيا-1085614650.html
الدفاع الروسية: الإمارات قدمت وساطة إنسانية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الدفاع الروسية: الإمارات قدمت وساطة إنسانية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات قامت بدور الوسيط في عملية تبادل الأسرى التي جرت اليوم بين روسيا وأوكرانيا. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T13:46+0000
2024-01-31T13:46+0000
2024-01-31T13:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية لعودة الجنود الروس من الأسر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدفاع الروسية، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه "يوم 31 يناير (كانون الثاني) ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-195-أسير-حرب-من-أوكرانيا--1085612882.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الإمارات قدمت وساطة إنسانية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات قامت بدور الوسيط في عملية تبادل الأسرى التي جرت اليوم بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية لعودة الجنود الروس من الأسر".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدفاع الروسية، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه "يوم 31 يناير (كانون الثاني) ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 195 من العسكريين الروس
، الذين واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف".
وأوضح البيان أنه سيتم تسليم العسكريين المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الجوفضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.