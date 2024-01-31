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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-195-أسير-حرب-من-أوكرانيا--1085612882.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة 195 أسير حرب من أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 195 أسير حرب من أوكرانيا
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T12:53+0000
2024-01-31T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه "يوم 31 يناير ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف"، موضحة أنه سيتم تسليم العسكريين المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الجوفضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240130/-الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-86-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-و12-صاروخا-في-يوم-واحد-1085569922.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن إعادة 195 أسير حرب من أوكرانيا

12:53 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 13:26 GMT 31.01.2024)
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه "يوم 31 يناير ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف"، موضحة أنه سيتم تسليم العسكريين المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الجوفضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
تدريب الغواصين من القوات الهندسية في مقاطعة فولغوغراد، خلال التدريب القتالي والخاص لأطقم الغوص في مركز التدريب الإقليمي رقم 187 متعدد الأنواع في مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 11:09 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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