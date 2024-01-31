https://sputnikarabic.ae/20240131/الفحص-الأولي-يكشف-منشأ-الصاروخ-الذي-أسقط-إيل-76--1085602775.html

الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"

الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"

أكد الفحص الأولي للعناصر المدمرة من جسم الطائرة الروسية المنكوبة "إيل-76"، أن الطائرة أُسقطت بواسطة نظام صاروخي غربي الصنع مضاد للطائرات. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T09:39+0000

2024-01-31T09:39+0000

2024-01-31T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ممثل خدمات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الفحص الأولي للعناصر التدميرية التي عثر عليها في الطائرة يظهر أن الصاروخ تابع لنظام دفاع جوي غربي الصنع".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، على متن الطائرة "إيل-76".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه من الواضح أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة انطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.وكتبت وسائل إعلام أوكرانية، في البداية، أن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت الطائرة "إيل-76"، لكنها حذفت بعد ذلك هذا الخبر من مواقعها على الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.الكرملين يدعو لإجراء تحقيق دولي في جرائم كييفوأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة "إيل-76" أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا.لجنة التحقيق الروسية تنشر النتائج الأولية المتعلقة بإسقاط طائرة "إيل-76"وذكرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".اقرأ أيضا: تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" المنكوبة إلى مختبر للفحص

https://sputnikarabic.ae/20240125/وكالات-فرنسية-تكشف-السلاح-الذي-استخدمه-نظام-كييف-لتنفيذ-جريمة-إيل-76-1085401779.html

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