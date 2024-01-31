https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-صاروخ-أرض---جو-لـأنصار-الله-كان-يهدد-مقاتلاتها-1085628875.html

القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ "أرض - جو" لـ"أنصار الله" كان يهدد مقاتلاتها

القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ "أرض - جو" لـ"أنصار الله" كان يهدد مقاتلاتها

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، تدمير صاروخ للدفاع الجوي تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، كان معداً للتصدي لمقاتلاتها، التي تنفذ بمشاركة... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T23:08+0000

2024-01-31T23:08+0000

2024-01-31T23:08+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية، قصفت في حوالي الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، ودمرت صاروخاً أرض-جو للحوثيين كان جاهزاً للإطلاق".وأضافت: "حددت القوات الأمريكية الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديداً وشيكاً للطائرات الأميركية".وجاء الإعلان الأمريكي، بعد تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 3 غارات على معسكر الجمهورية التابع لـ"أنصار الله" شمال مدينة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بصعدة لوكالة "سبوتنيك".ويأتي القصف الأمريكي والبريطاني على المعسكر التابع لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بعد ساعات من إعلان الجماعة إطلاق "صواريخ بحرية مناسبة" على المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي) في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كافة السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في الضربات ضد الجماعة ضمن بنك أهدافها.ووسعت "أنصار الله"، مؤخراً، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014م، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015م، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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