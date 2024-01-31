https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للصواريخ-والمدفعية-على-محور-خيرسون---1085606814.html

القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للصواريخ والمدفعية على محور خيرسون

القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للصواريخ والمدفعية على محور خيرسون

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من القوات الروسية، دمرت مخزنًا للصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه خيرسون. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T10:56+0000

2024-01-31T10:56+0000

2024-01-31T11:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان : "في اتجاه خيرسون، نتيجة العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من القوات الروسية، تم تدمير مستودع للصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، من خلال العمليات النشطة وبمساندة الطيران الجوي والمدفعية، ست هجمات لمجموعات هجومية من الألوية 30 و32 و44 وكتيبة المشاة 57 واللواء 25 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240130/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-ومواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك--1085568633.html

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