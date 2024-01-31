عربي
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-عملياتية-أكثر-فائدة-في-كراسني-ليمان-1085607257.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان
القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T11:13+0000
2024-01-31T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7caa01e58db06a983f6be64bedd6b4dc.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "إيه إس-90"، ومدفع هاوتزر "إم 777".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للصواريخ-والمدفعية-على-محور-خيرسون---1085606814.html
https://sputnikarabic.ae/20240131/كيف-تتجنب-القوات-الروسية-سقوط-مدنيين؟-1085604848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34540320f30256957127348e49bdd73f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان

11:13 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 11:32 GMT 31.01.2024)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 280 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للصواريخ والمدفعية على محور خيرسون
10:56 GMT
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "إيه إس-90"، ومدفع هاوتزر "إم 777".
وتابع البيان: "على محور زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من نيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق رابوتينو وأوريخوف ومالايا توكماشكا وشيرباكي، في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30".
مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيف تتجنب القوات الروسية سقوط مدنيين؟
10:26 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMTطلاب في القدس - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала