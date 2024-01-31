https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-عملياتية-أكثر-فائدة-في-كراسني-ليمان-1085607257.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان
القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T11:13+0000
2024-01-31T11:13+0000
2024-01-31T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "إيه إس-90"، ومدفع هاوتزر "إم 777".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للصواريخ-والمدفعية-على-محور-خيرسون---1085606814.html
https://sputnikarabic.ae/20240131/كيف-تتجنب-القوات-الروسية-سقوط-مدنيين؟-1085604848.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان
11:13 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 11:32 GMT 31.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 280 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "إيه إس-90"، ومدفع هاوتزر "إم 777".
وتابع البيان: "على محور زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من نيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق رابوتينو وأوريخوف ومالايا توكماشكا وشيرباكي، في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.