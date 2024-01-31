https://sputnikarabic.ae/20240131/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-عملياتية-أكثر-فائدة-في-كراسني-ليمان-1085607257.html

القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان

القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T11:13+0000

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2024-01-31T11:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "إيه إس-90"، ومدفع هاوتزر "إم 777".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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