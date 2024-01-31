https://sputnikarabic.ae/20240131/الكشف-عن-السبب-الرئيسي-الذي-جعل-أوكرانيا-تتجنب-استخدام-صواريخها-الموجهة-1085600990.html

الكشف عن السبب الرئيسي الذي جعل أوكرانيا تتجنب استخدام صواريخها الموجهة

الكشف عن السبب الرئيسي الذي جعل أوكرانيا تتجنب استخدام صواريخها الموجهة

أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، بأنه لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الاستخدام الفعّال لصواريخ "هيمارس" أو أي صواريخ موجهة أخرى بسبب أنظمة... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T08:58+0000

2024-01-31T08:58+0000

2024-01-31T08:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الصحيفة: "لم يعد بإمكان أوكرانيا الاعتماد على صواريخ "هيمارس" أو "إكس كاليبور" التي تقدمها الولايات المتحدة".ووفقا للصحيفة، فإن الأوكرانيين سيحتاجون الآن إلى توفير أسلحة جديدة تمامًا من شأنها أن تحل محل الصاروخ الأمريكي، الذي نال استحسانًا كبيرًا منهم، مشيرة إلى أن روسيا تكيفت مع هذا النوع من الصواريخ.وتابعت الصحيفة، بالقول: "تواجه القوات الأوكرانية نقصا حادا في الذخيرة ويتفوق عليها الجيش الروسي... ويمكن تفسير ذلك بزيادة الإنتاج في روسيا".وأشارت صحيفة "Business Insider" إلى أن "القوات الاوكرانية تطلق 2000 قذيفة مدفعية يوميا، مقابل أكثر من 10000 تطلق من قبل القوات الروسية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وُعدت به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت، دمرت القوات الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، هم من تصنيع سوفييتي وغربي ( "ليوبارد"، "إيه إم إكس"، "تشالنجر 2").أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 20 مسيرة أوكرانية وصاروخا من طراز "هيمارس"وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقد العدو ما يقرب من 160 ألف جندي و121 طائرة و766 دبابة، من بينها 37 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة متنوعة، من بينها 50 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".

https://sputnikarabic.ae/20240130/شويغو-يعلن-زيادة-في-خطة-إنتاج-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للطائرات-لأكثر-من-الضعف-1085573050.html

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روسيا, رصد عسكري