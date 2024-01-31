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الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الكشف-عن-السبب-الرئيسي-الذي-جعل-أوكرانيا-تتجنب-استخدام-صواريخها-الموجهة-1085600990.html
الكشف عن السبب الرئيسي الذي جعل أوكرانيا تتجنب استخدام صواريخها الموجهة
الكشف عن السبب الرئيسي الذي جعل أوكرانيا تتجنب استخدام صواريخها الموجهة
أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، بأنه لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الاستخدام الفعّال لصواريخ "هيمارس" أو أي صواريخ موجهة أخرى بسبب أنظمة... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T08:58+0000
2024-01-31T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الصحيفة: "لم يعد بإمكان أوكرانيا الاعتماد على صواريخ "هيمارس" أو "إكس كاليبور" التي تقدمها الولايات المتحدة".ووفقا للصحيفة، فإن الأوكرانيين سيحتاجون الآن إلى توفير أسلحة جديدة تمامًا من شأنها أن تحل محل الصاروخ الأمريكي، الذي نال استحسانًا كبيرًا منهم، مشيرة إلى أن روسيا تكيفت مع هذا النوع من الصواريخ.وتابعت الصحيفة، بالقول: "تواجه القوات الأوكرانية نقصا حادا في الذخيرة ويتفوق عليها الجيش الروسي... ويمكن تفسير ذلك بزيادة الإنتاج في روسيا".وأشارت صحيفة "Business Insider" إلى أن "القوات الاوكرانية تطلق 2000 قذيفة مدفعية يوميا، مقابل أكثر من 10000 تطلق من قبل القوات الروسية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وُعدت به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت، دمرت القوات الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، هم من تصنيع سوفييتي وغربي ( "ليوبارد"، "إيه إم إكس"، "تشالنجر 2").أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 20 مسيرة أوكرانية وصاروخا من طراز "هيمارس"وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقد العدو ما يقرب من 160 ألف جندي و121 طائرة و766 دبابة، من بينها 37 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة متنوعة، من بينها 50 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".
https://sputnikarabic.ae/20240130/شويغو-يعلن-زيادة-في-خطة-إنتاج-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للطائرات-لأكثر-من-الضعف-1085573050.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الكشف عن السبب الرئيسي الذي جعل أوكرانيا تتجنب استخدام صواريخها الموجهة

08:58 GMT 31.01.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، بأنه لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الاستخدام الفعّال لصواريخ "هيمارس" أو أي صواريخ موجهة أخرى بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.
وقالت الصحيفة: "لم يعد بإمكان أوكرانيا الاعتماد على صواريخ "هيمارس" أو "إكس كاليبور" التي تقدمها الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن التحسينات في قدرات الحرب الإلكترونية الروسية، أدت إلى تقليل فعالية الذخائر الحديثة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مثل صواريخ من طراز "هيمارس" أو "إكس كاليبور".

ووفقا للصحيفة، فإن الأوكرانيين سيحتاجون الآن إلى توفير أسلحة جديدة تمامًا من شأنها أن تحل محل الصاروخ الأمريكي، الذي نال استحسانًا كبيرًا منهم، مشيرة إلى أن روسيا تكيفت مع هذا النوع من الصواريخ.

وأضافت: "القوات الأوكرانية لا تستطيع مواكبة المعدل الحالي لنيران المدفعية الروسية، وستحتاج إلى أسلحة مختلفة إذا أرادت محاولة إضعاف العدو".

وتابعت الصحيفة، بالقول: "تواجه القوات الأوكرانية نقصا حادا في الذخيرة ويتفوق عليها الجيش الروسي... ويمكن تفسير ذلك بزيادة الإنتاج في روسيا".
وأشارت صحيفة "Business Insider" إلى أن "القوات الاوكرانية تطلق 2000 قذيفة مدفعية يوميا، مقابل أكثر من 10000 تطلق من قبل القوات الروسية".
سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يعلن زيادة في خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لأكثر من الضعف
أمس, 12:32 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وُعدت به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت، دمرت القوات الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، هم من تصنيع سوفييتي وغربي ( "ليوبارد"، "إيه إم إكس"، "تشالنجر 2").
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 20 مسيرة أوكرانية وصاروخا من طراز "هيمارس"
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقد العدو ما يقرب من 160 ألف جندي و121 طائرة و766 دبابة، من بينها 37 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة متنوعة، من بينها 50 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".
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