https://sputnikarabic.ae/20240131/بوتين-روسيا-تمر-بمرحلة-مهمة-في-تعزيز-سيادتها--1085615336.html
بوتين: روسيا تمر بمرحلة مهمة في تعزيز سيادتها
بوتين: روسيا تمر بمرحلة مهمة في تعزيز سيادتها
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مندوبي حملته الانتخابية على عملهم المشترك ودعمهم في المهمة الصعبة لتنمية وتعزيز سيادة البلاد. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T14:27+0000
2024-01-31T14:27+0000
2024-01-31T14:28+0000
روسيا
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وقال بوتين، في اجتماع مع مندوبي حملته الانتخابية: "أود أن أبدأ اجتماعنا بكلمات الامتنان. أشكركم جزيل الشكر على عملنا المشترك. لقد عرفت الكثير منكم لفترة طويلة جدًا، لسنوات عديدة... لقد عملنا بالفعل بشكل مكثف ومثمر مع كل واحد منكم. أشكركم على العمل المشترك وعلى الاستعداد لمواصلة هذا العمل المشترك".وكذالك شكر الرئيس بوتين، المتطوعين الذين جمعوا التوقيعات والأشخاص الذين قاموا بإعداد الوثائق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب درجة عالية من الاحترافية.وأردف، بالقول: "بفضل دعمكم، معظم المهام التي نضعها أمامنا يجري حلها، ونحن نمر بمرحلة هامة وصعبة في تنمية البلاد".وأشار بوتين إلى أن "ما يحدث الآن بسبب حقيقة أن روسيا مجبرة على الدفاع عن مصالحها، بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح، وما بدأ يحدث في المجتمع في هذا الصدد، فإن روسيا التاريخية قد نهضت، ولا تزال تشير إلى أنه يوجد لدينا أساس قوي ومتين للتعليم".
https://sputnikarabic.ae/20240131/بوتين-يكشف-السلاح-الذي-أسقط-طائرة-إيل-76-الروسية--1085615421.html
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روسيا, العالم
بوتين: روسيا تمر بمرحلة مهمة في تعزيز سيادتها
14:27 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 14:28 GMT 31.01.2024)
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مندوبي حملته الانتخابية على عملهم المشترك ودعمهم في المهمة الصعبة لتنمية وتعزيز سيادة البلاد.
وقال بوتين، في اجتماع مع مندوبي حملته الانتخابية: "أود أن أبدأ اجتماعنا بكلمات الامتنان. أشكركم جزيل الشكر على عملنا المشترك. لقد عرفت الكثير منكم لفترة طويلة جدًا، لسنوات عديدة... لقد عملنا بالفعل بشكل مكثف ومثمر مع كل واحد منكم. أشكركم على العمل المشترك وعلى الاستعداد لمواصلة هذا العمل المشترك".
وكذالك شكر الرئيس بوتين، المتطوعين الذين جمعوا التوقيعات والأشخاص الذين قاموا بإعداد الوثائق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب درجة عالية من الاحترافية.
وأردف، بالقول: "بفضل دعمكم، معظم المهام التي نضعها أمامنا يجري حلها، ونحن نمر بمرحلة هامة وصعبة في تنمية البلاد".
وأشار بوتين إلى أن "ما يحدث الآن بسبب حقيقة أن روسيا مجبرة على الدفاع عن مصالحها، بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح، وما بدأ يحدث في المجتمع في هذا الصدد، فإن روسيا التاريخية قد نهضت، ولا تزال تشير إلى أنه يوجد لدينا أساس قوي ومتين للتعليم".