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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/بوريل-يكشف-عن-خلل-عسكري-خطير-في-أوكرانيا-1085600522.html
بوريل يكشف عن خلل عسكري خطير في أوكرانيا
بوريل يكشف عن خلل عسكري خطير في أوكرانيا
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن بروكسل حددت وجود "خلل في الذخيرة" لصالح روسيا، ودعا إلى تعزيز الإمدادات... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T08:46+0000
2024-01-31T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوريل قبل بدء اجتماع غير رسمي لرؤساء وزارة الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخيرة، هناك خلل كبير في القوة النارية بين الجانبين، ويجب تصحيح ذلك".وتابع: "من الضروري إجراء التقييم بحلول شهر مارس ثم بحلول نهاية هذا العام".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.بوريل يدعو إلى إحياء صناعة الدفاع الأوروبيةوذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231224/الاتحاد-الأوروبي-روسيا-ستنتصر-إذا-لم-نحشد-قدراتنا--1084413470.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل يكشف عن خلل عسكري خطير في أوكرانيا

08:46 GMT 31.01.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن بروكسل حددت وجود "خلل في الذخيرة" لصالح روسيا، ودعا إلى تعزيز الإمدادات العسكرية لكييف.
وقال بوريل قبل بدء اجتماع غير رسمي لرؤساء وزارة الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخيرة، هناك خلل كبير في القوة النارية بين الجانبين، ويجب تصحيح ذلك".

وأضاف بوريل: "نحن بحاجة إلى أن نفهم بوضوح أين نحن من حيث إمدادات الذخيرة". سيُطلب من الوزراء تبادل المعلومات حول ما تم إنجازه بالفعل وما تم التخطيط له من أجل الحصول على صورة شاملة للإجراءات اللازمة لضمان أوكرانيا وتحقيق الهدف المحدد".

وتابع: "من الضروري إجراء التقييم بحلول شهر مارس ثم بحلول نهاية هذا العام".
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وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

بوريل يدعو إلى إحياء صناعة الدفاع الأوروبية
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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