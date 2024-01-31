https://sputnikarabic.ae/20240131/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085594201.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T05:50+0000
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2024
الأخبار
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سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.