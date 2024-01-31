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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم، فجر اليوم، بلدة عناتا وضاحية السلام ومخيم قلنديا شمال شرق القدس. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T06:14+0000
2024-01-31T06:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, новый онлайн для белой редактуры
طلاب في القدس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس

06:14 GMT 31.01.2024
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أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم، فجر اليوم، بلدة عناتا وضاحية السلام ومخيم قلنديا شمال شرق القدس.
يأتي ذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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07:11 GMT 31.01.2024
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06:58 GMT 31.01.2024

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 25 مسلحا فلسطينيا على الأقل وفقد 3 جنود خلال 24 ساعة في غزة

06:32 GMT 31.01.2024

كتائب المجاهدين: استهدفنا تمركزاً للعدو الصهيوني غربي مدينة غزة بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة في صفوف جنوده

06:30 GMT 31.01.2024

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:

- نحن في الوقت الحالي أفضل مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع بشأن التوصل إلى صفقة في غزة

- توصلنا لاتفاق مع الإسرائيليين لكننا نحتاج للتفاوض على التفاصيل مع حماس

- نريد دائمًا أن نكون متفائلين لكن لا ينبغي أن نبالغ في الوعود بإحراز تقدم والأمر في بدايته

- لم يتم بعد تحديد عدد الذين سيطلق سراحهم بالتبادل لكننا حاليا نتحدث عن فئة النساء وكبار السن

06:17 GMT 31.01.2024

تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول:

- الحكومة تعارض التفكيك الفوري للأونروا

- التفكيك الفوري للأونروا سيتسبب بكارثة ستجبرنا على الوقف الفوري للحرب

06:15 GMT 31.01.2024
06:10 GMT 31.01.2024

هيئة البث الإسرائيلية : وفد عسكري إسرائيلي عقد في واشنطن اجتماعات عدة للضغط من أجل استبدال الأونروا.

04:09 GMT 31.01.2024
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة
03:11 GMT 31.01.2024
وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم بلدة عناتا وضاحية السلام ومخيم قلنديا شمال شرق القدس
02:05 GMT 31.01.2024
دوي إطلاق نار كثيف واشتباكات في المناطق الغربية لشمال غزة
01:16 GMT 31.01.2024
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط وغربي خان يونس يتزامن مع اشتباكات متواصلة
22:41 GMT 30.01.2024
مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان:

- الأونروا تشكل صلة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي

- الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا

- نأمل أن تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا مواقفها
22:40 GMT 30.01.2024
منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا
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