تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 25 مسلحا فلسطينيا على الأقل وفقد 3 جنود خلال 24 ساعة في غزة
كتائب المجاهدين: استهدفنا تمركزاً للعدو الصهيوني غربي مدينة غزة بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة في صفوف جنوده
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:
- نحن في الوقت الحالي أفضل مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع بشأن التوصل إلى صفقة في غزة
- توصلنا لاتفاق مع الإسرائيليين لكننا نحتاج للتفاوض على التفاصيل مع حماس
- نريد دائمًا أن نكون متفائلين لكن لا ينبغي أن نبالغ في الوعود بإحراز تقدم والأمر في بدايته
- لم يتم بعد تحديد عدد الذين سيطلق سراحهم بالتبادل لكننا حاليا نتحدث عن فئة النساء وكبار السن
تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول:
- الحكومة تعارض التفكيك الفوري للأونروا
- التفكيك الفوري للأونروا سيتسبب بكارثة ستجبرنا على الوقف الفوري للحرب
هيئة البث الإسرائيلية : وفد عسكري إسرائيلي عقد في واشنطن اجتماعات عدة للضغط من أجل استبدال الأونروا.
- الأونروا تشكل صلة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي
- الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا
- نأمل أن تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا مواقفها