تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:

- نحن في الوقت الحالي أفضل مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع بشأن التوصل إلى صفقة في غزة

- توصلنا لاتفاق مع الإسرائيليين لكننا نحتاج للتفاوض على التفاصيل مع حماس

- نريد دائمًا أن نكون متفائلين لكن لا ينبغي أن نبالغ في الوعود بإحراز تقدم والأمر في بدايته

- لم يتم بعد تحديد عدد الذين سيطلق سراحهم بالتبادل لكننا حاليا نتحدث عن فئة النساء وكبار السن