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https://sputnikarabic.ae/20240131/حقائق-وأرقام-عن-المفاعلات-النووية-في-العالم-ومن-يملكها-1085626361.html
حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها
حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها
تتركز غالبية المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة في الوقت الحالي في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما لا يوجد في أفريقيا سوى دولة واحدة هي جنوب أفريقيا... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T19:55+0000
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وتهيمن روسيا على سوق تصدير المفاعلات النووية في العالم بصورة تعكس قوتها في هذا المجال، بينما تمتلك الصين 55 مفاعلا نوويا في الخدمة تنتج 5 في المئة من إجمالي إنتاجها من الكهرباء.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها

19:55 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 19:57 GMT 31.01.2024)
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تتركز غالبية المفاعلات النووية الموجودة في الخدمة في الوقت الحالي في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما لا يوجد في أفريقيا سوى دولة واحدة هي جنوب أفريقيا التي تقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، بينما تواصل مصر جهودها لاستكمال مفاعلاتها الأربع الموجودة في محطة الضبعة النووية.
وتهيمن روسيا على سوق تصدير المفاعلات النووية في العالم بصورة تعكس قوتها في هذا المجال، بينما تمتلك الصين 55 مفاعلا نوويا في الخدمة تنتج 5 في المئة من إجمالي إنتاجها من الكهرباء.
حقائق وأرقام عن المفاعلات النووية في العالم ومن يملكها؟ - سبوتنيك عربي
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