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"أنصار الله" تعلن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/خبير-عسكري-يكشف-عن-تقدم-القوات-الروسية-على-محور-كوبيانسك-1085595019.html
خبير عسكري يكشف عن تقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك
خبير عسكري يكشف عن تقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك
أعلن الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية تواصل نجاحاتها الميدانية بعد تحرير بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T06:46+0000
2024-01-31T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد سيطرة القوات المسلحة الروسية على مستوطنة تابايفكا قامت وحداتنا بالتعاون مع الطيران والمدفعية بتدمير عدد من النقاط الحصينة في محيط هذه البلدة".وأضاف ماروتشكو قائلا: "إحدى المرتفعات الموجودة غربا لا تزال محتلة إلى الغرب والهجوم عليها يجعل من الممكن السيطرة على جميع لوجستيات العدو (في الشمال والغرب والجنوب) التي ستصبح تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة الروسية". وخلص بالقول إن "هذه الخطوة ستساهم بتوسيع نطاق استخدام الأسلحة النارية، وإنشاء تهديد لتجمع العدو في بلدتي بيشاني وكوتلياريفكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240130/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية--1085587983.html
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روسيا

خبير عسكري يكشف عن تقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك

06:46 GMT 31.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية تواصل نجاحاتها الميدانية بعد تحرير بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد سيطرة القوات المسلحة الروسية على مستوطنة تابايفكا قامت وحداتنا بالتعاون مع الطيران والمدفعية بتدمير عدد من النقاط الحصينة في محيط هذه البلدة".
وأضاف ماروتشكو قائلا: "إحدى المرتفعات الموجودة غربا لا تزال محتلة إلى الغرب والهجوم عليها يجعل من الممكن السيطرة على جميع لوجستيات العدو (في الشمال والغرب والجنوب) التي ستصبح تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة الروسية".
وخلص بالقول إن "هذه الخطوة ستساهم بتوسيع نطاق استخدام الأسلحة النارية، وإنشاء تهديد لتجمع العدو في بلدتي بيشاني وكوتلياريفكا".
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس المخابرات العسكرية لنظام كييف يعترف بتقدم القوات الروسية
أمس, 19:12 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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