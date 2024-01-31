https://sputnikarabic.ae/20240131/خبير-عسكري-يكشف-عن-تقدم-القوات-الروسية-على-محور-كوبيانسك-1085595019.html
خبير عسكري يكشف عن تقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك
خبير عسكري يكشف عن تقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك
أعلن الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية تواصل نجاحاتها الميدانية بعد تحرير بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T06:46+0000
2024-01-31T06:46+0000
2024-01-31T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد سيطرة القوات المسلحة الروسية على مستوطنة تابايفكا قامت وحداتنا بالتعاون مع الطيران والمدفعية بتدمير عدد من النقاط الحصينة في محيط هذه البلدة".وأضاف ماروتشكو قائلا: "إحدى المرتفعات الموجودة غربا لا تزال محتلة إلى الغرب والهجوم عليها يجعل من الممكن السيطرة على جميع لوجستيات العدو (في الشمال والغرب والجنوب) التي ستصبح تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة الروسية". وخلص بالقول إن "هذه الخطوة ستساهم بتوسيع نطاق استخدام الأسلحة النارية، وإنشاء تهديد لتجمع العدو في بلدتي بيشاني وكوتلياريفكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240130/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية--1085587983.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير عسكري يكشف عن تقدم القوات الروسية على محور كوبيانسك
أعلن الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية تواصل نجاحاتها الميدانية بعد تحرير بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد سيطرة القوات المسلحة الروسية على مستوطنة تابايفكا قامت وحداتنا بالتعاون مع الطيران والمدفعية بتدمير عدد من النقاط الحصينة في محيط هذه البلدة".
وأضاف ماروتشكو قائلا: "إحدى المرتفعات الموجودة غربا لا تزال محتلة إلى الغرب والهجوم عليها يجعل من الممكن السيطرة على جميع لوجستيات العدو (في الشمال والغرب والجنوب) التي ستصبح تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة الروسية".
وخلص بالقول إن "هذه الخطوة ستساهم بتوسيع نطاق استخدام الأسلحة النارية، وإنشاء تهديد لتجمع العدو في بلدتي بيشاني وكوتلياريفكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.