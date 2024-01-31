https://sputnikarabic.ae/20240131/شويغو-روسيا-والصين-تطوران-تعاونهما-في-المجال-العسكري-وجميع-المجالات-الأخرى-1085605315.html
شويغو: روسيا والصين تطوران تعاونهما في المجال العسكري بشكل متزايد
شويغو: روسيا والصين تطوران تعاونهما في المجال العسكري بشكل متزايد
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين، تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T10:35+0000
2024-01-31T10:35+0000
2024-01-31T11:00+0000
روسيا
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وقال شويغو، خلال محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني، دونغ جون، إن "العلاقات الروسية الصينية، في المجال العسكري تتطور باضطراد في الاتجاهات كافة، حيث نجري بانتظام أنشطة تدريب عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو".وأضاف، بالقول إنه "تتم بنجاح مهام التدريب القتالية وفق درجات متفاوتة من التعقيد"، مؤكدا أن "أعمال روسيا والصين، ليست موجهة ضد دول ثالثة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاتصالات بين روسيا والصين، في المجال العسكري والعسكري التقني تكتسب مستوى جديدا، مضيفا أن التعاون والتواصل في المجال العسكري والتقني العسكري بين البلدين ذو أهمية متزايدة.وأضاف بوتين، بالقول إن "روسيا والصين، لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار الحرب الباردة وتفاعلنا معكم بنّاء وعامل جدي في استقرار الوضع الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20240130/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-صواريخ-كالبير-وإسكندر--1085571592.html
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روسيا
شويغو: روسيا والصين تطوران تعاونهما في المجال العسكري بشكل متزايد
10:35 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 31.01.2024)
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين، تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى.
وقال شويغو، خلال محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني، دونغ جون، إن "العلاقات الروسية الصينية، في المجال العسكري تتطور باضطراد في الاتجاهات كافة، حيث نجري بانتظام أنشطة تدريب عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو".
وأضاف، بالقول إنه "تتم بنجاح مهام التدريب القتالية وفق درجات متفاوتة من التعقيد"، مؤكدا أن "أعمال روسيا والصين، ليست موجهة ضد دول ثالثة".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاتصالات بين روسيا والصين، في المجال العسكري والعسكري التقني تكتسب مستوى جديدا، مضيفا أن التعاون والتواصل في المجال العسكري والتقني العسكري بين البلدين ذو أهمية متزايدة.
وأضاف بوتين، بالقول إن "روسيا والصين، لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار الحرب الباردة وتفاعلنا معكم بنّاء وعامل جدي في استقرار الوضع الدولي".