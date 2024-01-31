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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/شويغو-يؤكد-ضرورة-زيادة-إنتاج-وإصلاح-أنظمة-المدفعية-ذاتية-الحركة-1085594288.html
شويغو يؤكد ضرورة زيادة إنتاج وإصلاح أنظمة المدفعية ذاتية الحركة
شويغو يؤكد ضرورة زيادة إنتاج وإصلاح أنظمة المدفعية ذاتية الحركة
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ضرورة زيادة إنتاج وإصلاح أنظمة المدفعية ذاتية الحركة التي تمتلكها مختلف الألوية العسكرية، وذلك أثناء تفقده مصنعا لإنتاج... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T06:07+0000
2024-01-31T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء حديث الوزير شويغو، صباح اليوم الأربعاء، خلال تفقده مصنعا لإنتاج هذه الأنظمة في مدينة يكاترينبورغ وسط البلاد، قال خلاله إن خطة زيادة إنتاج المدفعية ذاتية الحركة هي توجيه رئاسي، وتنفيذه مرتبط بشكل وثيق بالعمل القتالي.وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على الأنواع الجديدة من الأسلحة ذاتية الحركة، وأنه من الضروري تسريع الاختبارات وبدء الإنتاج التسلسلي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن وزارة الدفاع ستوقع عقدا طويل الأمد للحصول على أنظمة "كواليتسيا-إس في".يذكر أن وزير الدفاع الروسي أوعز ليس فقط بزيادة حجم إنتاج الذخيرة الموجهة بدقة، بل أيضًا بتحديثها، أي نقل مجموعة منفصلة من أنواع الذخيرة من فئة الذخيرة التقليدية، "المتوفرة بكميات كبيرة"، بحسب شويغو، إلى فئة الأسلحة العالية الدقة.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240130/شويغو-يعلن-زيادة-في-خطة-إنتاج-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للطائرات-لأكثر-من-الضعف-1085573050.html
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روسيا

شويغو يؤكد ضرورة زيادة إنتاج وإصلاح أنظمة المدفعية ذاتية الحركة

06:07 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 06:08 GMT 31.01.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ضرورة زيادة إنتاج وإصلاح أنظمة المدفعية ذاتية الحركة التي تمتلكها مختلف الألوية العسكرية، وذلك أثناء تفقده مصنعا لإنتاج هذه الأنظمة في مدينة يكاترينبورغ بوسط البلاد.
وجاء حديث الوزير شويغو، صباح اليوم الأربعاء، خلال تفقده مصنعا لإنتاج هذه الأنظمة في مدينة يكاترينبورغ وسط البلاد، قال خلاله إن خطة زيادة إنتاج المدفعية ذاتية الحركة هي توجيه رئاسي، وتنفيذه مرتبط بشكل وثيق بالعمل القتالي.
وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على الأنواع الجديدة من الأسلحة ذاتية الحركة، وأنه من الضروري تسريع الاختبارات وبدء الإنتاج التسلسلي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن وزارة الدفاع ستوقع عقدا طويل الأمد للحصول على أنظمة "كواليتسيا-إس في".
سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يعلن زيادة في خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لأكثر من الضعف
أمس, 12:32 GMT
يذكر أن وزير الدفاع الروسي أوعز ليس فقط بزيادة حجم إنتاج الذخيرة الموجهة بدقة، بل أيضًا بتحديثها، أي نقل مجموعة منفصلة من أنواع الذخيرة من فئة الذخيرة التقليدية، "المتوفرة بكميات كبيرة"، بحسب شويغو، إلى فئة الأسلحة العالية الدقة.
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات.
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