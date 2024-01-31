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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/صحيفة-تتحدث-عن-شجع-جيران-أوكرانيا-الغربيين-في-تقسيم-البلاد-1085620733.html
صحيفة تتحدث عن جشع جيران أوكرانيا الغربيين في تقسيم البلاد
صحيفة تتحدث عن جشع جيران أوكرانيا الغربيين في تقسيم البلاد
صرحت صحيفة كرواتية، بأن بعض الدول المجاورة لأوكرانيا، وبالتحديد بولندا والمجر، قد تبدآن في تقسيم أراضي أوكرانيا بعد هزيمة قوات نظام كييف. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T16:52+0000
2024-01-31T17:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "في الواقع، العديد من البلدان المجاورة لأوكرانيا، قد يستولون بجشع على جزء من أوكرانيا ويستولون على هذا الجزء لأنفسهم إذا كانت أوكرانيا في مراحلها الأخيرة، وسيركض الجميع إليها لالتهامها".ووفقا للصحيفة، فإنه إذا طالبت المجر بإقليم زاكارباتيا، حيث يعيش ما يقرب من 150 ألف من العرقية المجرية، فإن بولندا ستنضم على الفور إلى العملية.وأشارت إلى أن "المجر دولة ذات توجه يميني واضح إلى حد ما، إذ يعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نفسه يمينيًا، وتزدهر في البلاد الكثير من الأحزاب اليمينية، الصغيرة والكبيرة، والتي يحلم الكثير منها بإعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة بودابست إلى المجر، بالمناسبة، هذا ينطبق أيضًا على كرواتيا!".وأضافت صحيفة "أدفانس"، بالقول: "مثل هذا التحول من شأنه أن يصدم العالم أجمع بلا شك، لأنه سيمثل بداية حقبة جديدة".وفي الأسبوع الماضي، قال زعيم حزب "وطننا" المجري اليميني المتطرف، لازلو توروكاي، إن زاكارباتيا يمكن أن تذهب إلى المجر، بعد انهيار أوكرانيا في الصراع مع روسيا. وكانت هذه المنطقة جزءًا من الإمبراطورية النمساوية، بحسب قوله.مسؤول سابق لدى كييف: صراع عسكري وشيك قد ينفجر بين بولندا وأوكرانياوفي وقت سابق، صرّح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة، والتي قد ترغب بولندا والمجر ورومانيا في استعادتها.
https://sputnikarabic.ae/20231224/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-ضم-أجزاء-من-أوكرانيا-إلى-بولندا-والمجر-ورومانيا-1084418649.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

صحيفة تتحدث عن جشع جيران أوكرانيا الغربيين في تقسيم البلاد

16:52 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 17:47 GMT 31.01.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرحت صحيفة كرواتية، بأن بعض الدول المجاورة لأوكرانيا، وبالتحديد بولندا والمجر، قد تبدآن في تقسيم أراضي أوكرانيا بعد هزيمة قوات نظام كييف.
وقالت الصحيفة: "في الواقع، العديد من البلدان المجاورة لأوكرانيا، قد يستولون بجشع على جزء من أوكرانيا ويستولون على هذا الجزء لأنفسهم إذا كانت أوكرانيا في مراحلها الأخيرة، وسيركض الجميع إليها لالتهامها".
ووفقا للصحيفة، فإنه إذا طالبت المجر بإقليم زاكارباتيا، حيث يعيش ما يقرب من 150 ألف من العرقية المجرية، فإن بولندا ستنضم على الفور إلى العملية.
وأشارت إلى أن "المجر دولة ذات توجه يميني واضح إلى حد ما، إذ يعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نفسه يمينيًا، وتزدهر في البلاد الكثير من الأحزاب اليمينية، الصغيرة والكبيرة، والتي يحلم الكثير منها بإعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة بودابست إلى المجر، بالمناسبة، هذا ينطبق أيضًا على كرواتيا!".
وأضافت صحيفة "أدفانس"، بالقول: "مثل هذا التحول من شأنه أن يصدم العالم أجمع بلا شك، لأنه سيمثل بداية حقبة جديدة".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يتحدث عن ضم أجزاء من أوكرانيا إلى بولندا والمجر ورومانيا
24 ديسمبر 2023, 15:33 GMT
وفي الأسبوع الماضي، قال زعيم حزب "وطننا" المجري اليميني المتطرف، لازلو توروكاي، إن زاكارباتيا يمكن أن تذهب إلى المجر، بعد انهيار أوكرانيا في الصراع مع روسيا. وكانت هذه المنطقة جزءًا من الإمبراطورية النمساوية، بحسب قوله.
مسؤول سابق لدى كييف: صراع عسكري وشيك قد ينفجر بين بولندا وأوكرانيا
وفي وقت سابق، صرّح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة، والتي قد ترغب بولندا والمجر ورومانيا في استعادتها.
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