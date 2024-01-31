https://sputnikarabic.ae/20240131/ضابط-استخبارات-أمريكي-يتحدث-عن-انهيار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1085614534.html

ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية

ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية

أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قريبا ستنهار على خط المواجهة بأكمله بسبب الهجمات القوية التي يشنها الجيش الروسي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T13:44+0000

2024-01-31T13:44+0000

2024-01-31T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "يتم إجبار الأوكرانيين على الخروج… للهجوم المضاد، يحتاجون إلى احتياطيات، ولم يتبق لديهم احتياطيات".وشدد ريتر أيضًا على أن الجيش الروسي يتقدم بشكل منهجي. وأشار إلى أن "الروس أصبحوا أقوى والأوكرانيين أصبحوا أضعف".وفي وقت سابق، أفاد ريتر، بأن الجيش الروسي أصبح القوة الأكثر حنكة في العالم، وعدوهم يتعرض لهزيمة استراتيجية.ضابط استخبارات أمريكي يحذر من خسارة أوكرانية كبيرةبعد الفشل الكبير للهجوم المضاد الصيفي الأوكراني، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240129/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-لا-يستطيع-خوض-صراع-مباشر-مع-روسيا-1085532440.html

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