https://sputnikarabic.ae/20240131/ضابط-استخبارات-أمريكي-يتحدث-عن-انهيار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1085614534.html
ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قريبا ستنهار على خط المواجهة بأكمله بسبب الهجمات القوية التي يشنها الجيش الروسي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T13:44+0000
2024-01-31T13:44+0000
2024-01-31T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "يتم إجبار الأوكرانيين على الخروج… للهجوم المضاد، يحتاجون إلى احتياطيات، ولم يتبق لديهم احتياطيات".وشدد ريتر أيضًا على أن الجيش الروسي يتقدم بشكل منهجي. وأشار إلى أن "الروس أصبحوا أقوى والأوكرانيين أصبحوا أضعف".وفي وقت سابق، أفاد ريتر، بأن الجيش الروسي أصبح القوة الأكثر حنكة في العالم، وعدوهم يتعرض لهزيمة استراتيجية.ضابط استخبارات أمريكي يحذر من خسارة أوكرانية كبيرةبعد الفشل الكبير للهجوم المضاد الصيفي الأوكراني، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240129/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-لا-يستطيع-خوض-صراع-مباشر-مع-روسيا-1085532440.html
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روسيا, العالم
ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
13:44 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 31.01.2024)
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قريبا ستنهار على خط المواجهة بأكمله بسبب الهجمات القوية التي يشنها الجيش الروسي.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "يتم إجبار الأوكرانيين على الخروج… للهجوم المضاد، يحتاجون إلى احتياطيات، ولم يتبق لديهم احتياطيات".
وأضاف: "لا جيش مدرب، ولا معدات، هناك عدد أقل من الجنود على خط التماس، وفي نهاية المطاف سيكون هناك اختراق الجبهة بأكملها".
وشدد ريتر أيضًا على أن الجيش الروسي يتقدم بشكل منهجي. وأشار إلى أن "الروس أصبحوا أقوى والأوكرانيين أصبحوا أضعف".
وفي وقت سابق، أفاد ريتر، بأن الجيش الروسي أصبح القوة الأكثر حنكة في العالم، وعدوهم يتعرض لهزيمة استراتيجية.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "الروس يتحسنون باستمرار. روسيا لديها أكثر القوات المسلحة تدريبا جيدا والأكثر صلابة في العالم الحديث".
بعد الفشل الكبير للهجوم المضاد الصيفي الأوكراني، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.