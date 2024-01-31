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https://sputnikarabic.ae/20240131/كتائب-حزب-الله-العراقية-المسلحة-تعلن-تعليق-العمليات-العسكرية-والأمنية-ضد-القوات-الأمريكية-1085592550.html
كتائب "حزب الله" العراقية المسلحة تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية
كتائب "حزب الله" العراقية المسلحة تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية
أعلنت كتائب حزب الله العراقية المسلحة تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T00:03+0000
2024-01-31T00:03+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240129/البنتاغون-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-الأردن-يحمل-بصمات-كتائب-حزب-الله-العراقية-1085555200.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله

كتائب "حزب الله" العراقية المسلحة تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية

00:03 GMT 31.01.2024
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورالقاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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أعلنت كتائب حزب الله العراقية المسلحة تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.
بغداد - سبوتنيك. وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
البنتاغون: الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية
29 يناير, 20:34 GMT
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطينأمس, 22:40 GMT
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