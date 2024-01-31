https://sputnikarabic.ae/20240131/كتائب-حزب-الله-العراقية-المسلحة-تعلن-تعليق-العمليات-العسكرية-والأمنية-ضد-القوات-الأمريكية-1085592550.html
كتائب "حزب الله" العراقية المسلحة تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية
كتائب "حزب الله" العراقية المسلحة تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية
أعلنت كتائب حزب الله العراقية المسلحة تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T00:03+0000
2024-01-31T00:03+0000
2024-01-31T00:03+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104320/43/1043204326_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_59175589133ab78f91425d42433b39bc.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240129/البنتاغون-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-الأردن-يحمل-بصمات-كتائب-حزب-الله-العراقية-1085555200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104320/43/1043204326_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_838b88ffde430ee88ff494da6def55f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
كتائب "حزب الله" العراقية المسلحة تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية
أعلنت كتائب حزب الله العراقية المسلحة تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.
بغداد - سبوتنيك
. وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق
، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".