https://sputnikarabic.ae/20240131/كيف-تتجنب-القوات-الروسية-سقوط-مدنيين؟-1085604848.html

كيف تتجنب القوات الروسية سقوط مدنيين؟

كيف تتجنب القوات الروسية سقوط مدنيين؟

كشف مسؤول عن التحكم بالطائرات المسيرة الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن الطريقة التي تتفادى فيها الوحدات العسكرية الروسية سقوط مدنيين أوكرانيين. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T10:26+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال المسؤول إن الوحدات العسكرية الروسية تتجنب سقوط مدنيين أوكرانيين، من خلال استخدام طائرات مسيرة لتحديد الأهداف بدقة، مشيرا إلى أن هناك فرقا مهما جدا بيننا (الروس) وبين النازيين (القوميين المتطرفين الأوكرانيين).وأضاف: "نحن نحاول استخدام طائرات دون طيار وليس المدفعية من طراز "إف بي في" (FPV)، لأننا ندرك أن هؤلاء الأشخاص ليسوا غرباء بالنسبة لنا، هم أيضا روس، لا يهم ما يسمون بعضهم بعضا، أوكرانيين أو روس، هؤلاء هم شعبنا، ولا يمكننا إيذاؤهم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبلودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو

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