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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/كيف-تتجنب-القوات-الروسية-سقوط-مدنيين؟-1085604848.html
كيف تتجنب القوات الروسية سقوط مدنيين؟
كيف تتجنب القوات الروسية سقوط مدنيين؟
كشف مسؤول عن التحكم بالطائرات المسيرة الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن الطريقة التي تتفادى فيها الوحدات العسكرية الروسية سقوط مدنيين أوكرانيين. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T10:26+0000
2024-01-31T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المسؤول إن الوحدات العسكرية الروسية تتجنب سقوط مدنيين أوكرانيين، من خلال استخدام طائرات مسيرة لتحديد الأهداف بدقة، مشيرا إلى أن هناك فرقا مهما جدا بيننا (الروس) وبين النازيين (القوميين المتطرفين الأوكرانيين).وأضاف: "نحن نحاول استخدام طائرات دون طيار وليس المدفعية من طراز "إف بي في" (FPV)، لأننا ندرك أن هؤلاء الأشخاص ليسوا غرباء بالنسبة لنا، هم أيضا روس، لا يهم ما يسمون بعضهم بعضا، أوكرانيين أو روس، هؤلاء هم شعبنا، ولا يمكننا إيذاؤهم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبلودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو
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روسيا

كيف تتجنب القوات الروسية سقوط مدنيين؟

10:26 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 31.01.2024)
© Sputnik . SERGEY RYSANOVمدفع رشاش روسي
مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . SERGEY RYSANOV
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كشف مسؤول عن التحكم بالطائرات المسيرة الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن الطريقة التي تتفادى فيها الوحدات العسكرية الروسية سقوط مدنيين أوكرانيين.
وقال المسؤول إن الوحدات العسكرية الروسية تتجنب سقوط مدنيين أوكرانيين، من خلال استخدام طائرات مسيرة لتحديد الأهداف بدقة، مشيرا إلى أن هناك فرقا مهما جدا بيننا (الروس) وبين النازيين (القوميين المتطرفين الأوكرانيين).

وتابع: "هناك الكثير من المواقف التي يغادر فيها الجنود الأوكرانيون المنزل، ويكون جيرانهم من المدنيين، في هذه الحالة نوقف مدفعيتنا، لا يمكننا قتل أو جرح هؤلاء الجيران المدنيين".

وأضاف: "نحن نحاول استخدام طائرات دون طيار وليس المدفعية من طراز "إف بي في" (FPV)، لأننا ندرك أن هؤلاء الأشخاص ليسوا غرباء بالنسبة لنا، هم أيضا روس، لا يهم ما يسمون بعضهم بعضا، أوكرانيين أو روس، هؤلاء هم شعبنا، ولا يمكننا إيذاؤهم".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبل
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو
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