https://sputnikarabic.ae/20240131/لافروف-يتحدث-عن-تحول-اقتصادي-عالمي-1085600870.html
لافروف يتحدث عن "تحول اقتصادي عالمي"
لافروف يتحدث عن "تحول اقتصادي عالمي"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن النشاط الاقتصادي العالمي يتحول إلى أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T08:54+0000
2024-01-31T08:54+0000
2024-01-31T08:54+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال جلسة الاجتماع الأولى لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو قال خلالها، إن الرغبة الطبيعية لمراكز العالم الجديد في المشاركة بنشاط في اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية تدعمها الإمكانات الاقتصادية المتنامية، بما في ذلك الدول المشاركة اليوم في الاجتماع.وأشار الوزير إلى أنه "ليس من قبيل الصدفة أن يتحول ليس النشاط السياسي فحسب، بل أيضًا النشاط التجاري والاستثماري، من المنطقة الأوروبية الأطلسية إلى أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل، بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، يشمل توسع "بريكس" 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20240131/لافروف-التهديد-بالمزيد-من-زعزعة-استقرار-الشرق-الأوسط-حقيقي-1085599085.html
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روسيا
لافروف يتحدث عن "تحول اقتصادي عالمي"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن النشاط الاقتصادي العالمي يتحول إلى أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وجاءت تصريحات لافروف خلال جلسة الاجتماع الأولى لمنسقي مجموعة "بريكس" في موسكو قال خلالها، إن الرغبة الطبيعية لمراكز العالم الجديد في المشاركة بنشاط في اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية تدعمها الإمكانات الاقتصادية المتنامية، بما في ذلك الدول المشاركة اليوم في الاجتماع.
وأشار الوزير إلى أنه "ليس من قبيل الصدفة أن يتحول ليس النشاط السياسي فحسب، بل أيضًا النشاط التجاري والاستثماري، من المنطقة الأوروبية الأطلسية إلى أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل، بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، يشمل توسع "بريكس" 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.