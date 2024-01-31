https://sputnikarabic.ae/20240131/مسؤول-عسكري-لـ-سبوتنيك-الجيش-الروسي-يستهدف-مستودعات-عسكرية-في-خاركوف-1085620892.html

مسؤول عسكري لـ "سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مستودعات عسكرية في خاركوف

مسؤول عسكري لـ "سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مستودعات عسكرية في خاركوف

أعلن منسق العمليات العسكرية الروسية في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت، مساء اليوم الأربعاء، عدة منشآت دفاعية في خاركوف. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T17:07+0000

2024-01-31T17:07+0000

2024-01-31T17:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ليبيديف في تصريح لـ"سبوتنيك": "في ليلة 31 يناير (كانون الثاني)، تم استهداف عدة أهداف عسكرية في مدينة خاركوف، وبحسب تقارير من رفاقنا في خاركوف، كان هناك 5 استهدافات، وتم تسجيل إصابات في منطقة مصنع خاركوف للجرارات، وتم تدمير المعدات العسكرية التي يتم إصلاحها هناك، ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم". وأوضح ليبيديف أنه بعد الهجوم على هذا المبنى، قامت إدارة أمن الدولة بتطويق المبنى وبضعة بنايات حوله.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240131/مشاهد-لانقضاض-مسيرات-روسية-على-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085619612.html

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