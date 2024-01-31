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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/مسؤول-عسكري-لـ-سبوتنيك-الجيش-الروسي-يستهدف-مستودعات-عسكرية-في-خاركوف-1085620892.html
مسؤول عسكري لـ "سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مستودعات عسكرية في خاركوف
مسؤول عسكري لـ "سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مستودعات عسكرية في خاركوف
أعلن منسق العمليات العسكرية الروسية في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت، مساء اليوم الأربعاء، عدة منشآت دفاعية في خاركوف. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T17:07+0000
2024-01-31T17:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف في تصريح لـ"سبوتنيك": "في ليلة 31 يناير (كانون الثاني)، تم استهداف عدة أهداف عسكرية في مدينة خاركوف، وبحسب تقارير من رفاقنا في خاركوف، كان هناك 5 استهدافات، وتم تسجيل إصابات في منطقة مصنع خاركوف للجرارات، وتم تدمير المعدات العسكرية التي يتم إصلاحها هناك، ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم". وأوضح ليبيديف أنه بعد الهجوم على هذا المبنى، قامت إدارة أمن الدولة بتطويق المبنى وبضعة بنايات حوله.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240131/مشاهد-لانقضاض-مسيرات-روسية-على-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085619612.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول عسكري لـ "سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مستودعات عسكرية في خاركوف

17:07 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 17:40 GMT 31.01.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن منسق العمليات العسكرية الروسية في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت، مساء اليوم الأربعاء، عدة منشآت دفاعية في خاركوف.
وقال ليبيديف في تصريح لـ"سبوتنيك": "في ليلة 31 يناير (كانون الثاني)، تم استهداف عدة أهداف عسكرية في مدينة خاركوف، وبحسب تقارير من رفاقنا في خاركوف، كان هناك 5 استهدافات، وتم تسجيل إصابات في منطقة مصنع خاركوف للجرارات، وتم تدمير المعدات العسكرية التي يتم إصلاحها هناك، ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم".

وأشار ليبيديف إلى أن القوات الروسية استهدفت مبنى شركة الاتصالات "أوكرتليكوم"، حيث كان يتواجد أفراد عسكريون وموظفون في الخدمات الخاصة الأوكرانية".

ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
15:33 GMT
وأوضح ليبيديف أنه بعد الهجوم على هذا المبنى، قامت إدارة أمن الدولة بتطويق المبنى وبضعة بنايات حوله.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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