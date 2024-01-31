عربي
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240131/مشاهد-لانقضاض-مسيرات-روسية-على-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085619612.html
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، لقيام طائرات مسيرة روسية بتدمير عدد من النقاط النارية الأوكرانية، وعربة عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T15:33+0000
2024-01-31T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082937632_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f9a8358eb64dafd90031927ba47c41d2.jpg
وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر.وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، دمر مشغلو الطائرات دون طيار الهجومية نقاط إطلاق نار عدة ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "طيورنا ستصل إلى العدو حتى تحت الأرض"."سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمانودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديووبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082937632_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d56a8d5a53f66523e24c4193011c085b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

15:33 GMT 31.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، لقيام طائرات مسيرة روسية بتدمير عدد من النقاط النارية الأوكرانية، وعربة عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في منطقة العملة العسكرية الخاصة.
وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر.
وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، دمر مشغلو الطائرات دون طيار الهجومية نقاط إطلاق نار عدة ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "طيورنا ستصل إلى العدو حتى تحت الأرض".
"سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديو
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:43 GMTطلاب في القدس - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала