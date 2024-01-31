https://sputnikarabic.ae/20240131/مشاهد-لانقضاض-مسيرات-روسية-على-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085619612.html
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، لقيام طائرات مسيرة روسية بتدمير عدد من النقاط النارية الأوكرانية، وعربة عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T15:33+0000
2024-01-31T15:33+0000
2024-01-31T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر.وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، دمر مشغلو الطائرات دون طيار الهجومية نقاط إطلاق نار عدة ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "طيورنا ستصل إلى العدو حتى تحت الأرض"."سو-25" روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمانودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديووبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، لقيام طائرات مسيرة روسية بتدمير عدد من النقاط النارية الأوكرانية، وعربة عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في منطقة العملة العسكرية الخاصة.
وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر.
وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، دمر مشغلو الطائرات دون طيار الهجومية نقاط إطلاق نار عدة ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "طيورنا ستصل إلى العدو حتى تحت الأرض".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.