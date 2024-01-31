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https://sputnikarabic.ae/20240131/موسكو-نبذل-كل-الجهود-لجعل-سوريا-خالية-من-الوجود-الأجنبي-1085608255.html
موسكو: نبذل كل الجهود لجعل سوريا خالية من الوجود الأجنبي
موسكو: نبذل كل الجهود لجعل سوريا خالية من الوجود الأجنبي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T11:53+0000
2024-01-31T11:53+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "سنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا خالية حقًا من الوجود الأجنبي، وللمساعدة في إرساء الأمن هناك وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية".وفي وقت سابق، نوّه الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بالأهمية المتزايدة لعملية مفاوضات أستانا بشأن سوريا على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.وجاءت تصريحات لافرينتييف، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، الذي قال إن "أهمية هذا المنتدى تتزايد بالفعل في ظل الأحداث المثيرة للقلق التي تحدث في العالم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".وتستمر المفاوضات في أستانا، المعروفة باسم "صيغة أستانا"، منذ عام 2017.وتضم "صيغة أستانا" كلا من روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة والدول المراقبة الأردن ولبنان والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240125/بث-مباشر-لانعقاد-الجولة-الـ21-لمحادثات-أستانا-حول-سوريا-في-عاصمة-كازاخستان-1085394795.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

موسكو: نبذل كل الجهود لجعل سوريا خالية من الوجود الأجنبي

11:53 GMT 31.01.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "سنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا خالية حقًا من الوجود الأجنبي، وللمساعدة في إرساء الأمن هناك وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية".

وذكرت زاخاروفا، بأن روسيا تبذل جهودًا متواصلة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وفقًا لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

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وفي وقت سابق، نوّه الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بالأهمية المتزايدة لعملية مفاوضات أستانا بشأن سوريا على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات لافرينتييف، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، الذي قال إن "أهمية هذا المنتدى تتزايد بالفعل في ظل الأحداث المثيرة للقلق التي تحدث في العالم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".
وتستمر المفاوضات في أستانا، المعروفة باسم "صيغة أستانا"، منذ عام 2017.
وتضم "صيغة أستانا" كلا من روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة والدول المراقبة الأردن ولبنان والعراق.
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