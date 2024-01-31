https://sputnikarabic.ae/20240131/نتنياهو-إسرائيل-تبذل-جهودا-متواصلة-لتحرير-الأسرى-من-غزة-1085621155.html

نتنياهو: إسرائيل تبذل جهودا متواصلة لتحرير الأسرى من غزة

نتنياهو: إسرائيل تبذل جهودا متواصلة لتحرير الأسرى من غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه كلما حافظت إسرائيل على سرية الجهود الرامية لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة،... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T17:17+0000

2024-01-31T17:17+0000

2024-01-31T17:17+0000

اسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/0e/1046538836_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d3faff3d4220ebe4e23474ddec200ff3.jpg

وقال نتنياهو، خلال لقائه ممثلين عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "نبذل قصارى جهودنا، وطالما باتت هذه الجهود علنية فإن فرص نجاحها تتضاءل، في حين كلما تم الحفاظ على سرية هذا المجهود فإن فرص نجاحه تتزايد".وتابع نتنياهو قائلا إنه "مجهود حقيقي، ولا يهدف للتظاهر بمظهر معيّن بل يعود إلى التزامنا بإعادة جميع المختطفين. التفكير يدور عن الجميع، والجهد يشمل الجميع".وأكد نتنياهو أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية إثمار هذا المجهود، لكنه مجهود يجري في هذه الأيام، وفي هذه اللحظات، وفي هذه الساعات بالذات".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240131/جنوب-أفريقيا-تدعو-إلى-وقف-تمويل-الأعمال-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-1085619368.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى