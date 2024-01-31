https://sputnikarabic.ae/20240131/-الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-في-اتجاه-دونيتسك-1085614065.html
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه في اتجاه دونيتسك
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه في اتجاه دونيتسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T13:54+0000
2024-01-31T13:54+0000
2024-01-31T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات العسكرية والمعدات للألوية الميكانيكية 28 و54 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 112 و114 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيركنيكامينسكويه وأرتيموفسكويه وكراسنوي وكليششيفكا وكورديوموفكا ولينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 310 جنود ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعشر سيارات ووحدة مدفعية الذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".القوات الروسية تسيطر على مواقع عملياتية أكثر فائدة في كراسني ليمانوعلى محور كوبيان، صد مقاتلو قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، ست هجمات من قبل مفارز هجومية من الفرق الآلية 30 و32 و44 وكتيبة المشاة الآلية رقم 57 واللواء الجوي 25 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من سينكوفكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وقرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 80 جنديا ودبابة واحدة وثلاث سيارات ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إس-90" بريطانية الصنع، ومدفع هاوتزر "إم 777" الأمريكي الصنع.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدة من قوات مجموعة "الشرق" هجومًا شنته مفارز هجومية من اللواء الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت من إصابة جنود ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أوروزهايني وستارومايورسكي. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 115 جنديا، ومركبتان قتاليتان مدرعتان، وسيارتان.وعلى محور خيرسون، ألحقت القوات الروسية، جنود القوات المسلحة الأوكرانية بهزيمة نارية، ودمرت مستودعًا للصواريخ والمدفعية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 30 جنديا وخمس سيارات.البحرية الروسية تتزود بـ12 سفينة و4 غواصات هذا العاموفي يوم واحد فقط، ضربت الطائرات المسيرة وسلاح الطيران وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، القوات العسكرية والمعدات الحربية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة. وكان من الممكن تدمير نظام الدفاع الجوي "إيرس-ت"، الألماني الصنع، ورادار كشف الأهداف الجوية "بيليسان"، كما تضرر جنود ومعدات اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية، 9 قذائف من طراز "هيمارس"، واعترضت 81 طائرة من دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-195-أسير-حرب-من-أوكرانيا--1085612882.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه في اتجاه دونيتسك
13:54 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 31.01.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات العسكرية والمعدات للألوية الميكانيكية 28 و54 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 112 و114 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيركنيكامينسكويه وأرتيموفسكويه وكراسنوي وكليششيفكا وكورديوموفكا ولينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 310 جنود ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعشر سيارات ووحدة مدفعية الذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وعلى محور كراسني ليمان، سيطر مقاتلو قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع في اتجاه كراسني ليمان، وألحقوا هزيمة نارية بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من غريغوروفكا ودزيرغينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأيضا، كان من الممكن صد ثلاث هجمات شنتها مفارز هجومية من اللواء الميكانيكي الستين، واللواء الثاني عشر من القوات الخاصة الأوكرانية، في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 280 جنديا ومركبتان قتاليتان مدرعتان وسبع سيارات.
وعلى محور كوبيان، صد مقاتلو قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، ست هجمات من قبل مفارز هجومية من الفرق الآلية 30 و32 و44 وكتيبة المشاة الآلية رقم 57 واللواء الجوي 25 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من سينكوفكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وقرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 80 جنديا ودبابة واحدة وثلاث سيارات ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إس-90" بريطانية الصنع، ومدفع هاوتزر "إم 777" الأمريكي الصنع.
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدة من قوات مجموعة "الشرق" هجومًا شنته مفارز هجومية من اللواء الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت من إصابة جنود ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أوروزهايني وستارومايورسكي. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 115 جنديا، ومركبتان قتاليتان مدرعتان، وسيارتان.
وعلى محور زابوروجيه، هزمت القوات الروسية، بدعم من المدفعية الروسية، القوات العسكرية والمعدات الحربية للألوية الهجومية الجبلية الآلية 33 و65 و118 و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رابوتينو وأوريخوفا ومالايا توكماشكا وشرباكي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 80 جنديا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتان ومدفع هاوتزر "د-30".
وعلى محور خيرسون، ألحقت القوات الروسية، جنود القوات المسلحة الأوكرانية بهزيمة نارية، ودمرت مستودعًا للصواريخ والمدفعية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 30 جنديا وخمس سيارات.
وفي يوم واحد فقط، ضربت الطائرات المسيرة وسلاح الطيران وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، القوات العسكرية والمعدات الحربية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة. وكان من الممكن تدمير نظام الدفاع الجوي "إيرس-ت"، الألماني الصنع، ورادار كشف الأهداف الجوية "بيليسان"، كما تضرر جنود ومعدات اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية، 9 قذائف من طراز "هيمارس"، واعترضت 81 طائرة من دون طيار.