https://sputnikarabic.ae/20240131/26-ولاية-تتهم-بايدن-بعدم-الرغبة-في-مكافحة-تدفق-المهاجرين-1085602334.html
26 ولاية تتهم بايدن بعدم الرغبة في مكافحة تدفق المهاجرين
26 ولاية تتهم بايدن بعدم الرغبة في مكافحة تدفق المهاجرين
26 ولاية تتهم بايدن بعدم الرغبة في مكافحة تدفق المهاجرين
2024-01-31T09:34+0000
2024-01-31T09:34+0000
2024-01-31T09:34+0000
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وفي وقت سابق، قامت سلطات تكساس بتركيب أسلاك شائكة في أماكن مختلفة لمنع المهاجرين من العبور إلى البلاد. وبناء على طلب إدارة بايدن، قررت المحكمة العليا الأمريكية في 22 يناير/ كانون الثاني السماح لعناصر حرس الحدود الأمريكيين بإزالة سياج الأسلاك الشائكة.وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة. وبذلك سجلت مصلحة الحدود، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 302 ألف حالة عبور غير شرعي. وانضم حكام الولايات الأمريكية إلى الاتهامات بأن "بايدن وإدارته فشلوا في حماية الأمريكيين من الهجرة غير الشرعية المنتشرة عبر الحدود الجنوبية".قد يعجبك أيضا - ماذا يحدث في تكساس؟ حكاية الولاية الـ28 من بدايتها حتى الآن
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26 ولاية تتهم بايدن بعدم الرغبة في مكافحة تدفق المهاجرين، أمريكا، الولايات المتحدة
26 ولاية تتهم بايدن بعدم الرغبة في مكافحة تدفق المهاجرين، أمريكا، الولايات المتحدة
26 ولاية تتهم بايدن بعدم الرغبة في مكافحة تدفق المهاجرين
اتهم حكام ولاية تكساس و25 ولاية أمريكية أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الرغبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي وقت سابق، قامت سلطات تكساس بتركيب أسلاك شائكة في أماكن مختلفة لمنع المهاجرين من العبور إلى البلاد. وبناء على طلب إدارة بايدن، قررت المحكمة العليا الأمريكية في 22 يناير/ كانون الثاني السماح لعناصر حرس الحدود الأمريكيين بإزالة سياج الأسلاك الشائكة.
وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة. وبذلك سجلت مصلحة الحدود، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 302 ألف حالة عبور غير شرعي. وانضم حكام الولايات الأمريكية إلى الاتهامات بأن "بايدن وإدارته فشلوا في حماية الأمريكيين من الهجرة غير الشرعية المنتشرة عبر الحدود الجنوبية".