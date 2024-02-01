https://sputnikarabic.ae/20240201/أنصار-الله-تجري-تدريبات-عسكرية-لأكثر-من-165-ألف-جندي-احتياط-1085660071.html
"أنصار الله" تجري تدريبات عسكرية لأكثر من 165 ألف جندي احتياط
"أنصار الله" تجري تدريبات عسكرية لأكثر من 165 ألف جندي احتياط
قال زعيم حركة "أنصار الله" والقائد العام لقواتها المسلحة، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، في بيان متلفز على قناة "المسيرة" إن سلطات شمال اليمن، حيث تحكم حركة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T20:22+0000
2024-02-01T20:22+0000
2024-02-01T20:22+0000
أنصار الله
العالم العربي
البحر الأحمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg
وأوضح الحوثي: "وفقا لإحصاءات المتخصصين لدينا، تم تدريب 165429 شخصا من بين السكان وتأهيلهم للدورات العسكرية".وأشار الحوثي إلى أن 600 ألف شخص تلقوا تدريبات عسكرية وإدارية وخاصة وعامة منذ بداية الضربات الأمريكية والبريطانية على أراضي اليمن في 12 يناير/ كانون الثاني.وأكد الحوثي أن الجيش الشعبي اليمني جاهز للقتال وذو خبرة في العمليات العسكرية بروح معنوية عالية وروح قتالية.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية عن غزو عسكري أمريكي محتمل لليمن للمشاركة في عمليات ضد "أنصار الله"، الذين يواصلون مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر لإجبارها على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عجزتا عن توفير الحماية للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".وأكد الحوثي، في كلمة له، ان "جماعة أنصار الله ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر طالما استمر العدوان على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الجبهة في اليمن هي من الجبهات التي بادرت منذ بداية الأحداث في غزة، في إطار موقف كامل وشامل على كل المستويات".وأضاف أن "محصلة العمليات العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني".
https://sputnikarabic.ae/20240201/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-تجارية-بريطانية-في-البحر-الأحمر-بالصواريخ-أثناء-توجهها-إلى-إسرائيل-1085659731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b22304891d882c226fdd5eff92cf43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, العالم العربي, البحر الأحمر
أنصار الله, العالم العربي, البحر الأحمر
"أنصار الله" تجري تدريبات عسكرية لأكثر من 165 ألف جندي احتياط
قال زعيم حركة "أنصار الله" والقائد العام لقواتها المسلحة، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، في بيان متلفز على قناة "المسيرة" إن سلطات شمال اليمن، حيث تحكم حركة أنصار الله اليمنية، أجرت تدريبات عسكرية لأكثر من 165 ألفا من جنود الاحتياط. .
وأوضح الحوثي: "وفقا لإحصاءات المتخصصين لدينا، تم تدريب 165429 شخصا من بين السكان وتأهيلهم للدورات العسكرية".
وأشار الحوثي إلى أن 600 ألف شخص تلقوا تدريبات عسكرية وإدارية وخاصة وعامة منذ بداية الضربات الأمريكية والبريطانية على أراضي اليمن في 12 يناير/ كانون الثاني.
وأضاف الحوثي: "أنشطة التدريب والتطوير المهني في إطار التعبئة مهمة للغاية وسيتم توسيعها وتوسيعها لتشمل العديد من مناطق اليمن".
وأكد الحوثي أن الجيش الشعبي اليمني جاهز للقتال وذو خبرة في العمليات العسكرية بروح معنوية عالية وروح قتالية.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية عن غزو عسكري أمريكي محتمل لليمن للمشاركة في عمليات ضد "أنصار الله"، الذين يواصلون مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر لإجبارها على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأكد الحوثي، في كلمة له
، ان "جماعة أنصار الله ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر طالما استمر العدوان على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الجبهة في اليمن هي من الجبهات التي بادرت منذ بداية الأحداث في غزة، في إطار موقف كامل وشامل على كل المستويات".
وأضاف أن "محصلة العمليات العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني".