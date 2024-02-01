https://sputnikarabic.ae/20240201/إيران-تبدأ-بناء-أكبر-محطة-للطاقة-النووية-جنوب-البلاد-1085647044.html

إيران تبدأ بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد

إيران تبدأ بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة افتتاحية، اليوم الخميس، عن البدء ببناء أكبر محطة للطاقة النووية قي المنطقة بقدرة إنتاج 5 آلاف ميغاوط من الكهرباء،... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T13:14+0000

2024-02-01T13:14+0000

2024-02-01T13:15+0000

الطاقة النووية

إيران

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101483/27/1014832744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aecf361255f1c4d493b8253ac8009bb8.jpg

وقال الرئيس الإيراني رئيسي في كلمة خلال مراسم بدء بناء المحطة اليوم: "بدأنا بناء محطة للطاقة النووية بقدرة 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، وهي أكبر بكثير من محطة "بوشهر" للطاقة النووية، في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان".أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، نهاية العام الماضي، أن إيران حددت 5 نقاط ساحلية في 4 محافظات جنوبية لإنشاء مفاعلات كهروذرية كبيرة.وأوضح إسلامي على هامش اجتماع الحكومة: "تم تحديد حصة الكهرباء النووية للبلاد وهي 20 ألف ميغاواط، وهذه الحصة منطقية ومدروسة ومعلوماتها المطلوبة موجودة، وكان يجب علينا تحديد الأماكن من أجل ذلك، وتم تحديد 5 مناطق ساحلية لإنشاء المحطات النووية في محافظات هي خوزستان، سيستان وبلوشستان، هرمزغان وبوشهر".ويعتبر بناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية أكبر مشروع روسي إيراني. تم توصيل الكتلة الأولى من محطة الطاقة النووية، التي اكتملت بمشاركة روسيا الاتحادية، بشبكة الطاقة الوطنية الإيرانية في أيلول/ سبتمبر2011. ويجري العمل على إنشاء الكتلة الثانية وتم توقيع عقد لبناء وحدة الطاقة الثالثة، إضافة إلى ذلك، تزود موسكو طهران بالوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل الوحدة الأولى، فيما تبلغ قدرة محطة بوشهر للطاقة النووية ألف ميغاواط من الكهرباء.اقرأ أيضا: دبلوماسي روسي: فرص استعادة الاتفاق النووي الإيراني في ظل الظروف الحالية ضئيلةاقرأ أيضا: ايران تحمل أمريكا وأوروبا مسؤولية الوضع الحالي للاتفاق النووي

https://sputnikarabic.ae/20240201/إيران-ترد-على-البيان-السعودي-الكويتي-بشأن-الثروات-الطبيعية-في-حقل-الدرة-النفطي-1085636713.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الطاقة النووية, إيران, روسيا, العالم