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https://sputnikarabic.ae/20240201/اشتعال-النيران-بشاحنة-تحمل-عشرات-الجمال-والحمر-الوحشية-فيديو-1085638444.html
اشتعال النيران بشاحنة تحمل عشرات الجمال والحمر الوحشية... فيديو
اشتعال النيران بشاحنة تحمل عشرات الجمال والحمر الوحشية... فيديو
اشتعلت النيران في شاحنة كانت تحمل عشرات الجمال والحمر الوحشية، التي كان من المفترض أن تشارك في سلسلة من عروض السيرك في عطلة نهاية الأسبوع، على الطريق السريع... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T10:03+0000
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وتمكن ضباط الشرطة من إنقاذ الحيوانات من المقطورة المحترقة، حيث تم إخراجها بعناية تباعا من النيران.أب كويتي يعلم أطفاله الصبر والرجولة بتركهم في "بر الصحراء"... فيديومضيفة تجسد "قمة ضبط النفس" أمام مسن عصبي افتعل مشكلة في طائرة... فيديومحتجون يطاردون سيارة ترودو وارتباك في ملامح الأخير... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

اشتعال النيران بشاحنة تحمل عشرات الجمال والحمر الوحشية... فيديو

10:03 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 10:14 GMT 01.02.2024)
© Sputnik . Mohammed al-Bakheetإبل خلال سيرها في المراح
إبل خلال سيرها في المراح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Sputnik . Mohammed al-Bakheet
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اشتعلت النيران في شاحنة كانت تحمل عشرات الجمال والحمر الوحشية، التي كان من المفترض أن تشارك في سلسلة من عروض السيرك في عطلة نهاية الأسبوع، على الطريق السريع رقم 69 شمال شرقي ولاية إنديانا، ما دفع الشرطة إلى إنقاذ الحيوانات وإغلاق حركة المرور.
وتمكن ضباط الشرطة من إنقاذ الحيوانات من المقطورة المحترقة، حيث تم إخراجها بعناية تباعا من النيران.

ويعتقد المحققون أن عطلاً في المعدات في الشاحنة هو ما تسبب في الحريق.

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