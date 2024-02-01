https://sputnikarabic.ae/20240201/الاتحاد-الأوروبي-يتفق-على-تقديم-مساعدات-لنظام-كييف-وعاصمته-تلتهب-صور-وفيديو-1085652163.html
الاتحاد الأوروبي يتفق على تقديم مساعدات لنظام كييف وعاصمته "تلتهب"... صور وفيديو
الاتحاد الأوروبي يتفق على تقديم مساعدات لنظام كييف وعاصمته "تلتهب"... صور وفيديو
اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في القمة التي عقدت في بروكسل على آلية جديدة لإعداد التقارير السنوية عن المساعدة المالية الكلية المقدمة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T14:42+0000
2024-02-01T14:42+0000
2024-02-01T14:42+0000
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وجاء في الوثيقة أن "الاتحاد الأوروبي سيعقد مناقشات سنوية حول تنفيذ الآلية بناء على التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية".وأشار القادة أيضًا إلى أنه، إذا لزم الأمر، "في غضون عامين، سيدعو الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح لمراجعة هذه الآلية في سياق الميزانية الجديدة المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي".وجاء في الوثيقة، "يرحب مجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن قرار المجلس ولوائح المجلس (الوثائق التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي ) فيما يتعلق بالإيرادات من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا". وأشار القادة أيضًا إلى أنه، إذا لزم الأمر، "في غضون عامين، سيدعو الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح لمراجعة هذه الآلية في سياق الميزانية الجديدة المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي".وألقى المزارعون البيض والحجارة على مبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، وأطلقوا الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق بالقرب من المبنى.وفي البرتغال، شق المزارعون طريقهم إلى الحدود الإسبانية مع بزوغ الفجر لقطع بعض الطرق التي تربط بين البلدين.وفي حين أن أزمة المزارعين ليست مدرجة رسميا على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، التي ركزت حتى الآن على المساعدات لأوكرانيا، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الوضع مع المزارعين من المرجح أن تتم مناقشته في وقت لاحق اليوم، حسب "قناة أخبار أسيا".
https://sputnikarabic.ae/20240201/احتجاجات-غاضبة-ونيران-في-شوارع-عاصمة-الاتحاد-الأوروبي-المزارعون-يفرضون-كلمتهم-فيديو-1085646696.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يتفق على تقديم مساعدات لنظام كييف وعاصمته "تلتهب"... صور وفيديو
اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في القمة التي عقدت في بروكسل على آلية جديدة لإعداد التقارير السنوية عن المساعدة المالية الكلية المقدمة لأوكرانيا.
وجاء في الوثيقة أن "الاتحاد الأوروبي سيعقد مناقشات سنوية حول تنفيذ الآلية بناء على التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية".
وأشار القادة أيضًا إلى أنه، إذا لزم الأمر، "في غضون عامين، سيدعو الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح لمراجعة هذه الآلية في سياق الميزانية الجديدة المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي".
وفي أعقاب القمة التي عقدت في بروكسل، رحب زعماء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه في وقت سابق الممثلون الدائمون لدول المجموعة بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
وجاء في الوثيقة، "يرحب مجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن قرار المجلس ولوائح المجلس (الوثائق التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي ) فيما يتعلق بالإيرادات من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا".
وأشار القادة أيضًا إلى أنه، إذا لزم الأمر، "في غضون عامين، سيدعو الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح لمراجعة هذه الآلية في سياق الميزانية الجديدة المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي".
وتجمع الآلاف من المزارعين في العاصمة البلجيكية بروكسل، للضغط على قمة الاتحاد الأوروبي والاحتجاج على تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وكلفة الإنتاج بعد العقوبات ضد روسيا، وتقليص الدعم الحكومي.
وألقى المزارعون البيض والحجارة على مبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، وأطلقوا الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق بالقرب من المبنى.
وحاولت مجموعات صغيرة من المحتجين هدم الحواجز التي أقيمت أمام البرلمان، على مسافة قريبة من مكان انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ورشت المزارعين بخراطيم المياه لإجبارهم على التراجع.
وفي البرتغال، شق المزارعون طريقهم إلى الحدود الإسبانية مع بزوغ الفجر لقطع بعض الطرق التي تربط بين البلدين.
وفي حين أن أزمة المزارعين ليست مدرجة رسميا على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، التي ركزت حتى الآن على المساعدات لأوكرانيا، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الوضع مع المزارعين من المرجح أن تتم مناقشته في وقت لاحق اليوم، حسب "قناة أخبار أسيا
".