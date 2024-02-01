https://sputnikarabic.ae/20240201/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-وكورسك-1085630171.html

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود وأخرى فوق... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T05:11+0000

2024-02-01T05:11+0000

2024-02-01T05:11+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار من نوع الطائرات على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وطائرة واحدة فوق كورسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240201/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-لا-تريد-التوصل-إلى-حل-سريع-للصراع-في-أوكرانيا-1085629879.html

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