https://sputnikarabic.ae/20240201/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-الرادار-الأوكراني-لنظام-ناسامز-النرويجي-المضاد-للطائرات-1085644905.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير الرادار الأوكراني لنظام "ناسامز" النرويجي المضاد للطائرات
الدفاع الروسية تعلن تدمير الرادار الأوكراني لنظام "ناسامز" النرويجي المضاد للطائرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي دمر محطة الرادار الأوكرانية لنظام "ناسامز" الصاروخي المضاد للطائرات النرويجي الصنع ورادار الكشف عن... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T12:48+0000
2024-02-01T12:48+0000
2024-02-01T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها:"تم تدمير محطة الرادار التابعة لنظام "ناسامز" الصاروخي النرويجي الصنع ورادار الكشف عن الأهداف الجوية "35 دي 6 إم" ومستودعين للوقود للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية في 137 منطقة".وأضافت الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود وأخرى فوق كورسك.وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار من نوع الطائرات على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا: القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور
https://sputnikarabic.ae/20240201/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-ومواقع-أكثر-فائدة-على-محور-دونيتسك--1085645236.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير الرادار الأوكراني لنظام "ناسامز" النرويجي المضاد للطائرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي دمر محطة الرادار الأوكرانية لنظام "ناسامز" الصاروخي المضاد للطائرات النرويجي الصنع ورادار الكشف عن الأهداف الجوية "35 دي 6 إم".
وأوضحت الدفاع في بيانها:"تم تدمير محطة الرادار التابعة لنظام "ناسامز" الصاروخي النرويجي الصنع ورادار الكشف عن الأهداف الجوية "35 دي 6 إم" ومستودعين للوقود للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية في 137 منطقة".
وأشارت الدفاع إلى القوات الجوية الروسية وأنظمة الصواريخ الموجهة تمكنت من إصابة منظومات الصواريخ بدقة وتدميرها على الفور.
وأضافت الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود وأخرى فوق كورسك.
وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار من نوع الطائرات على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.