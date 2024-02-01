https://sputnikarabic.ae/20240201/الرئاسة-الفلسطينية-قرار-الكونغرس-سيؤثر-في-دور-أمريكا-في-حل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1085645543.html

الرئاسة الفلسطينية: قرار الكونغرس سيؤثر في دور أمريكا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية: قرار الكونغرس سيؤثر في دور أمريكا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

استنكرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، "قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية". 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T13:17+0000

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وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن "هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلبًا في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، القائم على أسس الشرعية الدولية، وفق حل الدولتين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".ووصف البيان القرار بـ"الخطير"، مؤكدة أنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني".وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها، بالقول إن "ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".وصادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.

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https://sputnikarabic.ae/20240131/نتنياهو-إسرائيل-تبذل-جهودا-متواصلة-لتحرير-الأسرى-من-غزة-1085621155.html

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