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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240201/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-لا-تريد-التوصل-إلى-حل-سريع-للصراع-في-أوكرانيا-1085629879.html
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا لا تريد التوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا لا تريد التوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن تسليم الولايات المتحدة قنابل عالية الدقة إلى أوكرانيا يتعارض مع أي تصريحات أمريكية حول الرغبة في... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T02:45+0000
2024-02-01T02:45+0000
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روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان له إن "إعلان اليوم على أن دفعة أخرى من الذخيرة بعيدة المدى في طريقها إلى خط التماس (لقوات نظام كييف) ينفي في الواقع أي تأكيدات من البيت الأبيض حول الرغبة في تحقيق نهاية سريعة للصراع".وأضاف أنه "ليس بالأقوال، بل بالأفعال، يتم تحريض الوكلاء (في إشارة إلى قوات نظام كييف) على ارتكاب فظائع جديدة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240130/المجر-تكشف-عن-شخصية-أمريكية-قادرة-على-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1085574834.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا لا تريد التوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا

02:45 GMT 01.02.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن تسليم الولايات المتحدة قنابل عالية الدقة إلى أوكرانيا يتعارض مع أي تصريحات أمريكية حول الرغبة في التوصل إلى حل سريع للصراع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان له إن "إعلان اليوم على أن دفعة أخرى من الذخيرة بعيدة المدى في طريقها إلى خط التماس (لقوات نظام كييف) ينفي في الواقع أي تأكيدات من البيت الأبيض حول الرغبة في تحقيق نهاية سريعة للصراع".
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وأضاف أنه "ليس بالأقوال، بل بالأفعال، يتم تحريض الوكلاء (في إشارة إلى قوات نظام كييف) على ارتكاب فظائع جديدة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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