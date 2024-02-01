https://sputnikarabic.ae/20240201/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-لا-تريد-التوصل-إلى-حل-سريع-للصراع-في-أوكرانيا-1085629879.html

السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا لا تريد التوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا

السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا لا تريد التوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن تسليم الولايات المتحدة قنابل عالية الدقة إلى أوكرانيا يتعارض مع أي تصريحات أمريكية حول الرغبة في... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T02:45+0000

2024-02-01T02:45+0000

2024-02-01T02:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان له إن "إعلان اليوم على أن دفعة أخرى من الذخيرة بعيدة المدى في طريقها إلى خط التماس (لقوات نظام كييف) ينفي في الواقع أي تأكيدات من البيت الأبيض حول الرغبة في تحقيق نهاية سريعة للصراع".وأضاف أنه "ليس بالأقوال، بل بالأفعال، يتم تحريض الوكلاء (في إشارة إلى قوات نظام كييف) على ارتكاب فظائع جديدة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20240130/المجر-تكشف-عن-شخصية-أمريكية-قادرة-على-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1085574834.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم