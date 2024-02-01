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بكين تحذر من سقوط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي
بكين تحذر من سقوط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي
أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية إشعارًا، اليوم الخميس، يفيد بأنه من المتوقع أن يسقط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي صباح يوم 3 فبراير/شباط. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T04:52+0000
2024-02-01T05:07+0000
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ولم تحدد الإدارة الصينية السبب وراء ذلك.وجاء في الإخطار: "في 3 فبراير، من الساعة 7:00 إلى الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (2:00 و3:00 بتوقيت موسكو، على التوالي)، من المتوقع أن يتساقط حطام صاروخي في منطقة معينة من بحر الصين الجنوبي".وبحسب الإحداثيات المشار إليها فإن موقع سقوط الحطام المحتمل يقع شرق جزيرة هاينان، وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة محظور خلال هذه الأوقات.وكانت تظهر مثل هذه الإخطارات سابقا قبل عمليات الإطلاق، إذ توجد في بحر الصين الجنوبي جزيرة هاينان، حيث تقع محطة "ونتشانغ" الفضائية.
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العالم, الصين

بكين تحذر من سقوط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي

04:52 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 01.02.2024)
© AP Photo / Johnson Laiبحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Johnson Lai
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أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية إشعارًا، اليوم الخميس، يفيد بأنه من المتوقع أن يسقط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي صباح يوم 3 فبراير/شباط.
ولم تحدد الإدارة الصينية السبب وراء ذلك.
وجاء في الإخطار: "في 3 فبراير، من الساعة 7:00 إلى الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (2:00 و3:00 بتوقيت موسكو، على التوالي)، من المتوقع أن يتساقط حطام صاروخي في منطقة معينة من بحر الصين الجنوبي".
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وبحسب الإحداثيات المشار إليها فإن موقع سقوط الحطام المحتمل يقع شرق جزيرة هاينان، وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة محظور خلال هذه الأوقات.
وكانت تظهر مثل هذه الإخطارات سابقا قبل عمليات الإطلاق، إذ توجد في بحر الصين الجنوبي جزيرة هاينان، حيث تقع محطة "ونتشانغ" الفضائية.
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