https://sputnikarabic.ae/20240201/الصين-تحذر-من-سقوط-حطام-صاروخي-في-البحر-الصيني-الجنوبي-1085630422.html
بكين تحذر من سقوط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي
بكين تحذر من سقوط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي
أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية إشعارًا، اليوم الخميس، يفيد بأنه من المتوقع أن يسقط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي صباح يوم 3 فبراير/شباط. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T04:52+0000
2024-02-01T04:52+0000
2024-02-01T05:07+0000
العالم
الصين
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ولم تحدد الإدارة الصينية السبب وراء ذلك.وجاء في الإخطار: "في 3 فبراير، من الساعة 7:00 إلى الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (2:00 و3:00 بتوقيت موسكو، على التوالي)، من المتوقع أن يتساقط حطام صاروخي في منطقة معينة من بحر الصين الجنوبي".وبحسب الإحداثيات المشار إليها فإن موقع سقوط الحطام المحتمل يقع شرق جزيرة هاينان، وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة محظور خلال هذه الأوقات.وكانت تظهر مثل هذه الإخطارات سابقا قبل عمليات الإطلاق، إذ توجد في بحر الصين الجنوبي جزيرة هاينان، حيث تقع محطة "ونتشانغ" الفضائية.
https://sputnikarabic.ae/20240126/الصين-ترد-على-مزاعم-واشنطن-وتؤكد-أمريكا-أكبر-تهديد-لأمن-الفضاء-1085430306.html
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العالم, الصين
بكين تحذر من سقوط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي
04:52 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 01.02.2024)
أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية إشعارًا، اليوم الخميس، يفيد بأنه من المتوقع أن يسقط حطام صاروخي في بحر الصين الجنوبي صباح يوم 3 فبراير/شباط.
ولم تحدد الإدارة الصينية السبب وراء ذلك.
وجاء في الإخطار: "في 3 فبراير، من الساعة 7:00 إلى الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (2:00 و3:00 بتوقيت موسكو، على التوالي)، من المتوقع أن يتساقط حطام صاروخي في منطقة معينة من بحر الصين الجنوبي".
وبحسب الإحداثيات المشار إليها فإن موقع سقوط الحطام المحتمل يقع شرق جزيرة هاينان، وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة محظور خلال هذه الأوقات.
وكانت تظهر مثل هذه الإخطارات سابقا قبل عمليات الإطلاق، إذ توجد في بحر الصين الجنوبي جزيرة هاينان، حيث تقع محطة "ونتشانغ" الفضائية.