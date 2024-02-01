عربي
عنصر من "القسام" يصدمون سائق مدرعة إسرائيلية وسائق الأخيرة يصدم بصاروخ... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240201/الصين-ترد-على-اتهام-مدير-الـإف-بي-آي-لها-بأنها-الدولة-التي-تمارس-معظم-أنشطة-القرصنة-1085653303.html
الصين ترد على اتهام مدير الـ"إف بي آي" لها بأنها الدولة التي تمارس معظم أنشطة القرصنة
الصين ترد على اتهام مدير الـ"إف بي آي" لها بأنها الدولة التي تمارس معظم أنشطة القرصنة
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على تصريح لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، زعم فيه أن "بكين هي الدولة التي تقوم بأكبر عدد من أنشطة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T15:04+0000
2024-02-01T15:04+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "بكين تعارض بشدة جميع أشكال الهجمات الإلكترونية، وتتخذ إجراءات صارمة ضدها، وفقا للقانون"، وأردف أنه "دون دليل صحيح، خلصت أمريكا إلى نتيجة غير مبررة ووجهت اتهامات ضد الصين لا أساس لها، وهذا أمر غير مسؤول للغاية، وتشويه كامل للحقائق، وتعارض بكين ذلك بشدة".وأضاف مشيرا إلى أنه "منذ العام الماضي، أصدرت وكالات الأمن السيبراني الصينية، تقارير تكشف عن الهجمات السيبرانية الطويلة الأمد التي تشنها الحكومة الأمريكية ضد البنية التحتية الحيوية في الصين، وأدت مثل هذه السياسات والممارسات غير المسؤولة إلى تعريض البنية التحتية الحيوية العالمية لمخاطر هائلة".وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية رده بحثّ الولايات المتحدة على وقف عمليات التجسس والهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، والتوقف عن تشويه سمعة البلدان الأخرى بحجة الأمن السيبراني، بحسب قوله.وكانت الصين قد اعتبرت أمريكا، قي شهر يوليو/ تموز الماضي، أنها "الإمبراطورية رقم 1 في القرصنة والتجسس وسرقة الأسرار"، وذلك ردا على تقرير يتناول إنشاء سلطات "الهجرة والجمارك الأمريكية" بنية تحتية للمراقبة، والتي تمكنها من تجاوز الخطوط القانونية "لسحب ملفات مفصلة عن أي شخص تقريبا وفي أي وقت"، وفقا لإفادة صحفية.وأشار ليجيان إلى أن "الوكالات الحكومية الأمريكية تستخدم، منذ فترة طويلة، تقنيات المراقبة الإلكترونية المتقدمة لمراقبة الأشخاص بشكل عشوائي، وهي خطوة تتجاهل الحدود الأخلاقية".
https://sputnikarabic.ae/20240201/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-الشرق-الأوسط-لم-يقترب-من-الانفجار-إلى-هذا-الحد-منذ-4-عقود-1085639185.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

الصين ترد على اتهام مدير الـ"إف بي آي" لها بأنها الدولة التي تمارس معظم أنشطة القرصنة

15:04 GMT 01.02.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
علم الصين
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على تصريح لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، زعم فيه أن "بكين هي الدولة التي تقوم بأكبر عدد من أنشطة القرصنة".
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "بكين تعارض بشدة جميع أشكال الهجمات الإلكترونية، وتتخذ إجراءات صارمة ضدها، وفقا للقانون"، وأردف أنه "دون دليل صحيح، خلصت أمريكا إلى نتيجة غير مبررة ووجهت اتهامات ضد الصين لا أساس لها، وهذا أمر غير مسؤول للغاية، وتشويه كامل للحقائق، وتعارض بكين ذلك بشدة".

وتابع وينبين أن "أمريكا نفسها هي أصل وأكبر مرتكب للهجمات السيبرانية، وأن قيادة القوات السيبرانية الأمريكية أعلنت صراحة أن البنية التحتية الحيوية للبلدان الأخرى هي هدف مشروع للهجمات السيبرانية الأمريكية".

وأضاف مشيرا إلى أنه "منذ العام الماضي، أصدرت وكالات الأمن السيبراني الصينية، تقارير تكشف عن الهجمات السيبرانية الطويلة الأمد التي تشنها الحكومة الأمريكية ضد البنية التحتية الحيوية في الصين، وأدت مثل هذه السياسات والممارسات غير المسؤولة إلى تعريض البنية التحتية الحيوية العالمية لمخاطر هائلة".
ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
مدير الاستخبارات الأمريكية: الشرق الأوسط لم يقترب من الانفجار إلى هذا الحد منذ 4 عقود
10:30 GMT
وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية رده بحثّ الولايات المتحدة على وقف عمليات التجسس والهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، والتوقف عن تشويه سمعة البلدان الأخرى بحجة الأمن السيبراني، بحسب قوله.
وكانت الصين قد اعتبرت أمريكا، قي شهر يوليو/ تموز الماضي، أنها "الإمبراطورية رقم 1 في القرصنة والتجسس وسرقة الأسرار"، وذلك ردا على تقرير يتناول إنشاء سلطات "الهجرة والجمارك الأمريكية" بنية تحتية للمراقبة، والتي تمكنها من تجاوز الخطوط القانونية "لسحب ملفات مفصلة عن أي شخص تقريبا وفي أي وقت"، وفقا لإفادة صحفية.
وأشار ليجيان إلى أن "الوكالات الحكومية الأمريكية تستخدم، منذ فترة طويلة، تقنيات المراقبة الإلكترونية المتقدمة لمراقبة الأشخاص بشكل عشوائي، وهي خطوة تتجاهل الحدود الأخلاقية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль Международного Красного Креста с освобожденными заложниками пересекает пограничный пункт Рафах в направлении Египта, откуда их перевезут самолетом в Израиль для воссоединения со своими семьями - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لإدارة المفاوضات مع حماس بـ"سرية".. فيديو وصور15:13 GMTСотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Калининского района Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала