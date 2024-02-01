https://sputnikarabic.ae/20240201/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-وتدحر-290-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1085642397.html
القوات الروسية تحسن مواقعها وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تحسن مواقعها وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تدحر نحو 290 عسكريا أوكرانيا، وتحسن مواقعها على طول خط المواجهة على محور... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T11:43+0000
2024-02-01T11:43+0000
2024-02-01T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين تموضع القوات الروسية على طول خط المواجهة، وهزيمة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني التابع لقوات كييف في غابات سيريبريانسكي.وأضافت الدفاع الروسية، تم صد ثلاث هجمات شنتها المجموعات الهجومية "60" و"63" من الألوية الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 290 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات ومنصة مدفعية ذاتية الدفع أمريكية الصنع من طراز "بالادين".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا و3 شاحنات صغيرة، وتم إصابة مركبة قتالية من طراز "غراد إم إل آر إس"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي -20"، ومدفعين من طراز "دي -30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صورودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240201/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-وكورسك-1085630171.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن مواقعها وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
11:43 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 01.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تدحر نحو 290 عسكريا أوكرانيا، وتحسن مواقعها على طول خط المواجهة على محور كراسني ليمان.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين تموضع القوات الروسية على طول خط المواجهة، وهزيمة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني التابع لقوات كييف في غابات سيريبريانسكي.
وأضافت الدفاع الروسية، تم صد ثلاث هجمات شنتها المجموعات الهجومية "60" و"63" من الألوية الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 290 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات ومنصة مدفعية ذاتية الدفع أمريكية الصنع من طراز "بالادين".
وفي اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية بالتعاون مع الطيران، هجومًا شنه اللواءين الآليين "33"، و"65" التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لوجوفسكوي، ورابوتينو، وزيريبيانكي ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا و3 شاحنات صغيرة، وتم إصابة مركبة قتالية من طراز "غراد إم إل آر إس"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي -20"، ومدفعين من طراز "دي -30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.