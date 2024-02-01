https://sputnikarabic.ae/20240201/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-ومواقع-أكثر-فائدة-على-محور-دونيتسك--1085645236.html
القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع جديدة على محور دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع جديدة على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية صدت أربع هجمات أوكرانية وقامت بتحسين مواقعها العسكرية على محور دونيتسك. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T12:34+0000
2024-02-01T12:34+0000
2024-02-01T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، تمت السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وتم دحرالعديد من القوى العسكرية العاملة والمعدات من الالوية "28"، "2"، "54"، "93" التابعة لقوات كييف، وذلك في مناطق بيلوغوروفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو، أكثر من 210 جنود أوكرانيين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعا ذاتيا الحركة بريطاني من طراز "إم إل آر إس"، وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز "إم 777"، ومدفعي هاوتزر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن مواقعها وتدحر 290 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20240201/المشاهد-الأولى-لتدمير-المدفعية-الألمانية-بي-زد-إتش-2000-التابعة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1085642826.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع جديدة على محور دونيتسك
12:34 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 12:35 GMT 01.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية صدت أربع هجمات أوكرانية وقامت بتحسين مواقعها العسكرية على محور دونيتسك.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، تمت السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وتم دحرالعديد من القوى العسكرية العاملة والمعدات من الالوية "28"، "2"، "54"، "93" التابعة لقوات كييف، وذلك في مناطق بيلوغوروفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب الوزارة، صدت المقاتلات الروسية أربع هجمات بطائرات هجومية من اللواء "22" الآلي، والطائرة الجوية "46"، ولواء الهجوم الجوي "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جورجييفكا ونوفوميخيلوفكا وكراسني.
وبلغت خسائر العدو، أكثر من 210 جنود أوكرانيين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعا ذاتيا الحركة بريطاني من طراز "إم إل آر إس"، وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز "إم 777"، ومدفعي هاوتزر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.