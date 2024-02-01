https://sputnikarabic.ae/20240201/المدفعية-الروسية-تضرب-أكثر-من-100-هدف-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1085630700.html
المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن المدفعية الروسية ضربت أكثر من مائة هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T06:00+0000
2024-02-01T06:00+0000
2024-02-01T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال سافتشوك: "خلال الدفاع النشط، صدت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي يامبولوفكا وكوزمينو".وأضاف الضابط أن نيران المدفعية أصابت أكثر من مائة هدف في هذا الاتجاه. وأشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه تم ضرب نقطتي تمركز للقوات وخمس مناطق تتركز فيها المعدات ومواقع مدفعية ميدانية للعدو في مناطق سيفيرسك وغريغوروفكا ويامبول وسيريبريانكا.وأوضح سافتشوك: "بلغت خسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية، نحو 280 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات".وفي وقت سابق، فشلت ثلاث هجمات للعدو في اتجاه كراسني ليمان، حيث حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، لكنها لم تنجح.القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20240201/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-وكورسك-1085630171.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن المدفعية الروسية ضربت أكثر من مائة هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان.
وقال سافتشوك: "خلال الدفاع النشط، صدت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي يامبولوفكا وكوزمينو".
وأضاف الضابط أن نيران المدفعية أصابت أكثر من مائة هدف في هذا الاتجاه. وأشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه تم ضرب نقطتي تمركز للقوات وخمس مناطق تتركز فيها المعدات ومواقع مدفعية ميدانية للعدو في مناطق سيفيرسك وغريغوروفكا ويامبول وسيريبريانكا.
وأوضح سافتشوك: "بلغت خسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية، نحو 280 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات".
وفي وقت سابق، فشلت ثلاث هجمات للعدو في اتجاه كراسني ليمان، حيث حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، لكنها لم تنجح.