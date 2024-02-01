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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240201/المدفعية-الروسية-تضرب-أكثر-من-100-هدف-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1085630700.html
المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن المدفعية الروسية ضربت أكثر من مائة هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T06:00+0000
2024-02-01T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال سافتشوك: "خلال الدفاع النشط، صدت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي يامبولوفكا وكوزمينو".وأضاف الضابط أن نيران المدفعية أصابت أكثر من مائة هدف في هذا الاتجاه. وأشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه تم ضرب نقطتي تمركز للقوات وخمس مناطق تتركز فيها المعدات ومواقع مدفعية ميدانية للعدو في مناطق سيفيرسك وغريغوروفكا ويامبول وسيريبريانكا.وأوضح سافتشوك: "بلغت خسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية، نحو 280 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات".وفي وقت سابق، فشلت ثلاث هجمات للعدو في اتجاه كراسني ليمان، حيث حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، لكنها لم تنجح.القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20240201/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-وكورسك-1085630171.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

06:00 GMT 01.02.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة "كاماز" لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن المدفعية الروسية ضربت أكثر من مائة هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان.
وقال سافتشوك: "خلال الدفاع النشط، صدت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي يامبولوفكا وكوزمينو".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك
05:11 GMT
وأضاف الضابط أن نيران المدفعية أصابت أكثر من مائة هدف في هذا الاتجاه. وأشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه تم ضرب نقطتي تمركز للقوات وخمس مناطق تتركز فيها المعدات ومواقع مدفعية ميدانية للعدو في مناطق سيفيرسك وغريغوروفكا ويامبول وسيريبريانكا.
وأوضح سافتشوك: "بلغت خسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية، نحو 280 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات".
وفي وقت سابق، فشلت ثلاث هجمات للعدو في اتجاه كراسني ليمان، حيث حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، لكنها لم تنجح.
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان
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