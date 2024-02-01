https://sputnikarabic.ae/20240201/المشاهد-الأولى-لتدمير-المدفعية-الألمانية-بي-زد-إتش-2000-التابعة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1085642826.html
المشاهد الأولى لتدمير المدفعية الألمانية "بي زد إتش 2000" التابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
المشاهد الأولى لتدمير المدفعية الألمانية "بي زد إتش 2000" التابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
تم تداول فيديو لتدمير المدفعية ذاتية الحركة الألمانية "بي زد إتش 2000" التي تم إرسالها إلى القوات المسلحة الأوكرانية. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T11:55+0000
2024-02-01T11:55+0000
2024-02-01T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كانت المدفعية تتحرك نحو مواقع إطلاق النار عندما رصدتها طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية وأرسلت إحداثيات الأهداف إلى مشغلي "لانتسيت"، ليتم تدميرها بعد ذلك."تم تصميم درع المدفع الألماني ذاتي الحركة للحماية من الأسلحة الصغيرة، ولم تكلف الطواقم الأوكرانية، نفسها عناء تركيب حماية مضادة للطائرات المسيرة. ولهذا السبب تم تدميرها"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".تعد مدفعية "بي زد إتش 2000" أحد أحدث أنظمة المدفعية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتحمل الرقم القياسي العالمي بمدى الرماية، فقد أطلقت المدفعية الألمانية، في ساحة التدريب في جنوب أفريقيا، قذيفة صاروخية نشطة ذات ديناميكيات هوائية محسنة لمسافة 56 كيلومترًا.وفي أغسطس/آب 2023، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن ضرب "بي زد إتش 2000" باستخدام مدفع "غياتسينت"، لكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها فيديو للهجوم على هذه المدفعية.هزيمة مذلة لأسلحة "الناتو" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240201/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-وتدحر-290-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1085642397.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المشاهد الأولى لتدمير المدفعية الألمانية "بي زد إتش 2000" التابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
تم تداول فيديو لتدمير المدفعية ذاتية الحركة الألمانية "بي زد إتش 2000" التي تم إرسالها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
كانت المدفعية تتحرك نحو مواقع إطلاق النار عندما رصدتها طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية وأرسلت إحداثيات الأهداف إلى مشغلي "لانتسيت"، ليتم تدميرها بعد ذلك.
"تم تصميم درع المدفع الألماني ذاتي الحركة للحماية من الأسلحة الصغيرة، ولم تكلف الطواقم الأوكرانية، نفسها عناء تركيب حماية مضادة للطائرات المسيرة. ولهذا السبب تم تدميرها"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه
".
تعد مدفعية "بي زد إتش 2000" أحد أحدث أنظمة المدفعية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتحمل الرقم القياسي العالمي بمدى الرماية، فقد أطلقت المدفعية الألمانية، في ساحة التدريب في جنوب أفريقيا، قذيفة صاروخية نشطة ذات ديناميكيات هوائية محسنة لمسافة 56 كيلومترًا.
وفي أغسطس/آب 2023، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن ضرب "بي زد إتش 2000" باستخدام مدفع "غياتسينت"، لكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها فيديو للهجوم على هذه المدفعية.