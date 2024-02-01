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اليابان... تصادم طائرتين في مطار أوساكا الدولي
اليابان... تصادم طائرتين في مطار أوساكا الدولي
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن طائرتين تابعتين لشركة طيران "نيبون أير ويز" اصطدمتا ببعضهما بعضا في مطار إيتامي (مطار أوساكا الدولي) في اليابان، ولم يصب أي من... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T07:08+0000
2024-02-01T07:08+0000
العالم
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وقع الحادث حوالي الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي (01:10 بتوقيت غرينتش)، ولم يتم تحديد السبب بعد أو يتم نشر أي تفاصيل أخرى.يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في الفترة الأخيرة، فقد وقع حادث ممائل لطائرتين على المدرج في مطار شيتوس بجزيرة هوكايدو شمال اليابان، حين اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية بطائرة تابعة لشركة طيران "كاثي باسيفيك" يوم 16 يناير/كانون الثاني، وصرح متحدث باسم شركة الطيران بأن الحادث وقع بينما كانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية تستعد للإقلاع.كما وقع حادث آخر الشهر الماضي، ووقع الحادث قبل أسبوعين فقط من حادث تصادم الطائرتين في مطار شيتوس، وحدث في مطار هانيدا بطوكيو وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، حيث اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد اصطدامها بطائرة لخفر السواحل على المدرج في 2 يناير.
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اليابان... تصادم طائرتين في مطار أوساكا الدولي

07:08 GMT 01.02.2024
© RIA Novostiطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© RIA Novosti
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ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن طائرتين تابعتين لشركة طيران "نيبون أير ويز" اصطدمتا ببعضهما بعضا في مطار إيتامي (مطار أوساكا الدولي) في اليابان، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم.
وقع الحادث حوالي الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي (01:10 بتوقيت غرينتش)، ولم يتم تحديد السبب بعد أو يتم نشر أي تفاصيل أخرى.
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يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في الفترة الأخيرة، فقد وقع حادث ممائل لطائرتين على المدرج في مطار شيتوس بجزيرة هوكايدو شمال اليابان، حين اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية بطائرة تابعة لشركة طيران "كاثي باسيفيك" يوم 16 يناير/كانون الثاني، وصرح متحدث باسم شركة الطيران بأن الحادث وقع بينما كانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية تستعد للإقلاع.
كما وقع حادث آخر الشهر الماضي، ووقع الحادث قبل أسبوعين فقط من حادث تصادم الطائرتين في مطار شيتوس، وحدث في مطار هانيدا بطوكيو وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، حيث اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد اصطدامها بطائرة لخفر السواحل على المدرج في 2 يناير.
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