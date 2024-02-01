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https://sputnikarabic.ae/20240201/حبال-الصيد-تكتب-نهاية-حزينة-لحوت-الصائب-النادر-صور-وفيديو-1085641733.html
حبال الصيد تكتب نهاية حزينة لحوت "الصائب" النادر... صور وفيديو
حبال الصيد تكتب نهاية حزينة لحوت "الصائب" النادر... صور وفيديو
نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لمحاكاة تصويرية لكيفية وفاة أنثى حوت "الصائب" المهدد بالانقراض، في وقت سابق من هذا الأسبوع. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T11:37+0000
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وفي مواجهة الأمواج العاتية على طول ساحل مارثا فينيارد، يأمل العلماء أن يؤدي فحص الحوت "الصائب" المهدد بالانقراض إلى توفير المزيد من الأدلة حول كيفية وفاة الأنثى، في وقت سابق من هذا الأسبوع.وذكرت الحكومة الكندية، أن دعاة الحفاظ على البيئة في أمريكا الشمالية يبحثون عن سبب نفوق نوع من الحيتان في شمال المحيط الأطلسي يعرف باسم "الحوت الصائب"، بأعداد لم يسبق لها مثيل، إذ نفق تسعة منه في خليج سانت لورنس الكندي، خلال شهرين.وأفادت تونيا ويمر، مديرة جمعية "مارين أنيمال ريسبونس" بأن ثلاثة من هذه الحيتان نفقت جراء اصطدامها بسفينة كبيرة، في حين نفق آخر بعدما حوصر في معدات صيد.مع وجود ما يقدر بنحو 360 حوتًا "صائبًا" متبقيًا على هذا الكوكب، تركت أخبار نفوق هذا الحوت الباحثين في حالة ذهول وحزن.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

حبال الصيد تكتب نهاية حزينة لحوت "الصائب" النادر... صور وفيديو

11:37 GMT 01.02.2024
© AFP 2023 / Eitan Abramovichحوت
حوت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / Eitan Abramovich
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نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لمحاكاة تصويرية لكيفية وفاة أنثى حوت "الصائب" المهدد بالانقراض، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي مواجهة الأمواج العاتية على طول ساحل مارثا فينيارد، يأمل العلماء أن يؤدي فحص الحوت "الصائب" المهدد بالانقراض إلى توفير المزيد من الأدلة حول كيفية وفاة الأنثى، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت الحكومة الكندية، أن دعاة الحفاظ على البيئة في أمريكا الشمالية يبحثون عن سبب نفوق نوع من الحيتان في شمال المحيط الأطلسي يعرف باسم "الحوت الصائب"، بأعداد لم يسبق لها مثيل، إذ نفق تسعة منه في خليج سانت لورنس الكندي، خلال شهرين.

ويوجد 500 من حيتان شمال الأطلسي "الصائبة" فقط في العالم، وأدى النشاط البشري إلى نفوق بعضها، الصيف الماضي.

وأفادت تونيا ويمر، مديرة جمعية "مارين أنيمال ريسبونس" بأن ثلاثة من هذه الحيتان نفقت جراء اصطدامها بسفينة كبيرة، في حين نفق آخر بعدما حوصر في معدات صيد.
مع وجود ما يقدر بنحو 360 حوتًا "صائبًا" متبقيًا على هذا الكوكب، تركت أخبار نفوق هذا الحوت الباحثين في حالة ذهول وحزن.
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