حبال الصيد تكتب نهاية حزينة لحوت "الصائب" النادر... صور وفيديو
© AFP 2023 / Eitan Abramovichحوت
© AFP 2023 / Eitan Abramovich
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نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لمحاكاة تصويرية لكيفية وفاة أنثى حوت "الصائب" المهدد بالانقراض، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي مواجهة الأمواج العاتية على طول ساحل مارثا فينيارد، يأمل العلماء أن يؤدي فحص الحوت "الصائب" المهدد بالانقراض إلى توفير المزيد من الأدلة حول كيفية وفاة الأنثى، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت الحكومة الكندية، أن دعاة الحفاظ على البيئة في أمريكا الشمالية يبحثون عن سبب نفوق نوع من الحيتان في شمال المحيط الأطلسي يعرف باسم "الحوت الصائب"، بأعداد لم يسبق لها مثيل، إذ نفق تسعة منه في خليج سانت لورنس الكندي، خلال شهرين.
Update from @IFAWglobal on the devastating news that WAN reported yesterday of a North Atlantic right whale that was found dead in Massachusetts. 💔🐋— World Animal News (@WorldAnimalNews) January 31, 2024
This young female whale was discovered washed up on shore near Cape Cod. Only 70 reproductive females remain in the population. pic.twitter.com/SpF5SjvyDg
ويوجد 500 من حيتان شمال الأطلسي "الصائبة" فقط في العالم، وأدى النشاط البشري إلى نفوق بعضها، الصيف الماضي.
TRAGIC UPDATE: Experts suspect that this North Atlantic right whale calf was struck by a boat less than 65 feet long — which means this tragedy may have been PREVENTED if @NOAAFisheries had implemented & enforced their vessel speed rule by now! pic.twitter.com/GRjThVVOdD— Oceana (@oceana) January 31, 2024
وأفادت تونيا ويمر، مديرة جمعية "مارين أنيمال ريسبونس" بأن ثلاثة من هذه الحيتان نفقت جراء اصطدامها بسفينة كبيرة، في حين نفق آخر بعدما حوصر في معدات صيد.
مع وجود ما يقدر بنحو 360 حوتًا "صائبًا" متبقيًا على هذا الكوكب، تركت أخبار نفوق هذا الحوت الباحثين في حالة ذهول وحزن.