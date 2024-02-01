https://sputnikarabic.ae/20240201/عنصر-من-القسام-وجها-لوجه-أمام-مدرعة-إسرائيلية-وسائق-الأخيرة-يصدم-بصاروخ-فيدجيو-1085653663.html

عنصر من "القسام" يصدمون سائق مدرعة إسرائيلية وسائق الأخيرة يصدم بصاروخ... فيديو

عنصر من "القسام" يصدمون سائق مدرعة إسرائيلية وسائق الأخيرة يصدم بصاروخ... فيديو

فاجأ أحد عناصر "القسام"، في فيديو نشرته الأخيرة، اليوم الخميس، سائق جرافة إسرائيلية مدرعة، بعد خروج الأخيرة من بين ركام البيوت، أثناء عملية تدميرها وجرفها. 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T15:10+0000

2024-02-01T15:10+0000

2024-02-01T15:24+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

رصد عسكري

طوفان الأقصى

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ويظهر في الفيديو، الذي نشرته "القسام" على قناتها في تلغرام، قيام أحد عناصرها بانتظار خروج المدرعة التي كانت تخترق الجدران في أحد المناطق بقطاع غزة، حيث توقف السائق بشكل مفاجئ، عندما رصد الخطر أمامه.ونشرت إثرها كتائب "القسام" بيانا على قناتها الرسمية في "تيليغرام" جاء فيه، "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، في محاور عدة في قطاع غزة.وقالت "القسام"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, رصد عسكري, طوفان الأقصى