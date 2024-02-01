https://sputnikarabic.ae/20240201/غزة-أكثر-من-30-ألف-نازح-في-المدارس-القريبة-من-مجمع-ناصر-الطبي-يفتقدون-الماء-والطعام-1085644742.html

غزة... أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة من مجمع ناصر الطبي يفتقدون الماء والطعام

غزة... أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة من مجمع ناصر الطبي يفتقدون الماء والطعام

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين. 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T12:31+0000

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وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة من مجمع ناصر الطبي يفتقدون الماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240131/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-رائد-في-الحرب-على-غزة-1085622072.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي