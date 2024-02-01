https://sputnikarabic.ae/20240201/قائدان-سابقان-بالجيش-الإسرائيلي-وأعضاء-كنيست-يطالبون-المحكمة-العليا-بإعلان-عدم-أهلية-نتنياهو-لمنصبه-1085651011.html
قائدان سابقان بالجيش الإسرائيلي وعضو كنيست يطالبون المحكمة العليا بإعلان عدم أهلية نتنياهو لمنصبه
قائدان سابقان بالجيش الإسرائيلي وعضو كنيست يطالبون المحكمة العليا بإعلان عدم أهلية نتنياهو لمنصبه
أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في البلاد، تلقت مذكرة يطالب فيها 10 أشخاص بينهم مسؤولون سابقون في الجيش وأعضاء كنيست، بإعلان... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T13:52+0000
2024-02-01T13:52+0000
2024-02-01T13:52+0000
طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081938815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_247ca6e6b0f1fcd858d572f317bce8ed.jpg
وذكرت الصحيفة أنه من بين الشخصيات التي وقعت على تلك المذكرة، وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعلون، ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، الجنرال دان حالوتس، ونعمة عظيمي، عضو الكنيست عن حزب "العمل".وطالب الموقعون العشرة على المذكرة، المحكمة العليا الإسرائيلية، بتقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو، لكونه يضر بأمن الدولة الإسرائيلية، فضلا عن تقصيره بشأن "طوفان الأقصى" العملية التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240201/جدل-في-إسرائيل-بسبب-اهتمام-نتنياهو-بتجديد-مسبحه-الخاص-في-منزله-أثناء-الحرب-على-غزة-1085634532.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081938815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73e7cf2e036d2ea875ad4726c628f02f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
قائدان سابقان بالجيش الإسرائيلي وعضو كنيست يطالبون المحكمة العليا بإعلان عدم أهلية نتنياهو لمنصبه
أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في البلاد، تلقت مذكرة يطالب فيها 10 أشخاص بينهم مسؤولون سابقون في الجيش وأعضاء كنيست، بإعلان عدم أهلية بنيامين نتنياهو، لتولي منصب رئاسة الوزراء.
وذكرت الصحيفة
أنه من بين الشخصيات التي وقعت على تلك المذكرة، وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعلون، ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، الجنرال دان حالوتس، ونعمة عظيمي، عضو الكنيست عن حزب "العمل".
وطالب الموقعون العشرة على المذكرة، المحكمة العليا الإسرائيلية، بتقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو، لكونه يضر بأمن الدولة الإسرائيلية، فضلا عن تقصيره بشأن "طوفان الأقصى" العملية التي أعلنت عنها حركة حماس،
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل
وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.