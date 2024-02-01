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https://sputnikarabic.ae/20240201/قطار-يصطدم-بشاحنة-عند-معبر-للسكك-الحديدية-في-سايتاما-اليابانية-1085635941.html
قطار يصطدم بشاحنة عند معبر للسكك الحديدية في سايتاما اليابانية
قطار يصطدم بشاحنة عند معبر للسكك الحديدية في سايتاما اليابانية
اصطدم قطار ركاب بشاحنة نقل، اليوم الخميس، عند معبر للسكك الحديدية في محافظة سايتاما اليابانية شرقي طوكيو، حسبما أفادت السلطات المحلية. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T08:59+0000
2024-02-01T09:13+0000
العالم
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولكن تم تعليق خدمات القطارات على خط توبو توغو، بعد الحادث.وقد ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، في وقت سابق، أن طائرتين تابعتين لشركة طيران "نيبون أير ويز"، اصطدمتا ببعضهما بعضا في مطار إيتامي (مطار أوساكا الدولي) في اليابان، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم.وقع الحادث حوالي الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي (01:10 بتوقيت غرينتش)، ولم يتم تحديد السبب بعد أو يتم نشر أي تفاصيل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240201/اليابان-تصادم-طائرتين-في-مطار-أوساكا-الدولي-1085631552.html
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قطار يصطدم بشاحنة عند معبر للسكك الحديدية في سايتاما اليابانية

08:59 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 09:13 GMT 01.02.2024)
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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اصطدم قطار ركاب بشاحنة نقل، اليوم الخميس، عند معبر للسكك الحديدية في محافظة سايتاما اليابانية شرقي طوكيو، حسبما أفادت السلطات المحلية.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولكن تم تعليق خدمات القطارات على خط توبو توغو، بعد الحادث.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
اليابان... تصادم طائرتين في مطار أوساكا الدولي
07:08 GMT
وقد ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، في وقت سابق، أن طائرتين تابعتين لشركة طيران "نيبون أير ويز"، اصطدمتا ببعضهما بعضا في مطار إيتامي (مطار أوساكا الدولي) في اليابان، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم.
وقع الحادث حوالي الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي (01:10 بتوقيت غرينتش)، ولم يتم تحديد السبب بعد أو يتم نشر أي تفاصيل أخرى.
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