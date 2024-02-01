https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-تحدد-رفات-القتلى-في-حادثة-إيل-76-1085644328.html

لجنة التحقيق الروسية تحدد رفات القتلى في حادثة "إيل-76"

لجنة التحقيق الروسية تحدد رفات القتلى في حادثة "إيل-76"

أثبت فحص الرفات أنه في حادث تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود، قُتل 6 من أفراد الطاقم و3 ضباط من الشرطة العسكرية و65 عسكريًا أوكرانيًا، وفقًا للجنة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T12:13+0000

2024-02-01T12:13+0000

2024-02-01T12:13+0000

روسيا

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وقالت اللجنة عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تم إجراء التحقيق لتحديد هوية القتلى، في إطار التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي، والذي أسفر عن تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" تابعة لقوات الفضاء الروسية في مقاطعة بيلغورود. في المجموع، تم العثور على أكثر من 670 لأشلاء من جثث القتلى في موقع تحطم الطائرة، وكذلك وثائق شخصية متبقية".وأشارت اللجنة إلى أن "لديها ملفات جينية لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين كانوا على متن الطائرة المذكورة".وأضافت اللجنة: "لقد أتاحت لنا نتائج الفحوصات الجينية تحديد رفات 6 من أفراد الطاقم و 3 ضباط من الشرطة العسكرية و 65 من العسكريين الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة نتيجة لهجوم شنه الجيش الأوكراني في 24 يناير 2024".وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"

https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-عن-المواد-التي-عثر-عليها-في-مكان-تحطم-إيل-76--1085640121.html

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