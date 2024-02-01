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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-عن-المواد-التي-عثر-عليها-في-مكان-تحطم-إيل-76--1085640121.html
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن المواد التي عثر عليها في مكان تحطم "إيل-76"
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن المواد التي عثر عليها في مكان تحطم "إيل-76"
ذكرت لجنة التحقيق الروسية بشأن تحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الخميس، أنه تم العثور على آثار مادة الهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T10:49+0000
2024-02-01T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت اللجنة أيضا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "استنادًا إلى نتائج دراسة باستخدام قياس طيف التنقل الأيوني "آي إم أس"، فقد ثبت أنه تم العثور على آثار للهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-طائرة-إيل-76-المنكوبة-أسقطت-بصاروخ-باتريوت-1085638767.html
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روسيا, العالم

لجنة التحقيق الروسية تكشف عن المواد التي عثر عليها في مكان تحطم "إيل-76"

10:49 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 01.02.2024)
© AFP 2023 / STRINGERلافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة "إيل-76"
لافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة إيل-76 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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ذكرت لجنة التحقيق الروسية بشأن تحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الخميس، أنه تم العثور على آثار مادة الهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.
وذكرت اللجنة أيضا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "استنادًا إلى نتائج دراسة باستخدام قياس طيف التنقل الأيوني "آي إم أس"، فقد ثبت أنه تم العثور على آثار للهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية بعد فحص الشظايا التي تم العثور عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "MIM-104A"، تابع لمجمع باتريوت، في عملية إسقاط الطائرة الروسية التي كان على متنها أسرى أوكرانيون بالإضافة إلى الطاقم.

موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
10:05 GMT
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"
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