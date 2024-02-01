https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-عن-المواد-التي-عثر-عليها-في-مكان-تحطم-إيل-76--1085640121.html
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن المواد التي عثر عليها في مكان تحطم "إيل-76"
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن المواد التي عثر عليها في مكان تحطم "إيل-76"
ذكرت لجنة التحقيق الروسية بشأن تحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الخميس، أنه تم العثور على آثار مادة الهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T10:49+0000
2024-02-01T10:49+0000
2024-02-01T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وذكرت اللجنة أيضا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "استنادًا إلى نتائج دراسة باستخدام قياس طيف التنقل الأيوني "آي إم أس"، فقد ثبت أنه تم العثور على آثار للهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.الفحص الأولي يكشف منشأ الصاروخ الذي أسقط "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-طائرة-إيل-76-المنكوبة-أسقطت-بصاروخ-باتريوت-1085638767.html
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لجنة التحقيق الروسية تكشف عن المواد التي عثر عليها في مكان تحطم "إيل-76"
10:49 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 01.02.2024)
ذكرت لجنة التحقيق الروسية بشأن تحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الخميس، أنه تم العثور على آثار مادة الهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.
وذكرت اللجنة أيضا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "استنادًا إلى نتائج دراسة باستخدام قياس طيف التنقل الأيوني "آي إم أس"، فقد ثبت أنه تم العثور على آثار للهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.
وأكدت لجنة التحقيق الروسية بعد فحص الشظايا التي تم العثور عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "MIM-104A"، تابع لمجمع باتريوت، في عملية إسقاط الطائرة الروسية التي كان على متنها أسرى أوكرانيون بالإضافة إلى الطاقم.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.